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'EVO 'ELITA' SE PONOVO SAMA PRIJAVILA' Brnabić odgovorila Miketiću: Hteli smo da sakrijemo grandioznost blokaderskog skupa, pa umalo nismo srušili neki avion?!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu Petra Vojinovića, osnivača "Tango Six Grupe", složivši se s njim da su tvrdnje Đorđa Miketića vezane za blokaderski skup 15. marta prošle godine u Beogradu totalna glupost.

- Evo se "elita" ponovo sama prijavila - hteli smo da sakrijemo grandioznost blokaderskog skupa, pa umalo nismo srušili neki avion?!?!? Ovo je ravno onoj blokaderskoj mudrosti - kako voz od Beograda do Novog Sada može da dostigne brzinu 200 km/h kad je udaljenost između Beograda i Novog Sada manja od 200 km. Ništa sve ovo njima ne smeta da sami sebe nazivaju obrazovanom, kulturnom, načitanom i profinjenom elitom - objavila je Brnabić.

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Autor: Pink.rs

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