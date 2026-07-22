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'Uskoro će izbori' Brnabić: Izbor je jasan i jednostavan

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da će uskoro izbori, a da je izbor jasan i jednostavan.

Brnabić se oglasila na društvenim mrežama i poručila da je Srbija od blokadera mogla da vidi samo nasilje i podele.

''Uskoro će izbori. Sa jedne strane Ujedinjena Srbija koju predvodi Aleksandar Vučić, sa druge mržnja, nasilje i podele koje nude i kojima se ponose blokaderi. Ponovo Srbiji i svim našim građanima obećavaju da će nas jahati, juriti, maltretirati, kinjiti do besvesti. Izbor je jasan i jednostavan'', napisala je Brnabić na mreži Iks.

Brnabić je reagovala na sramne pretnje blokadera Milana St. Protića koji je istakao da ne nameravaju da priznaju izborne rezultate iako vanredni parlamentarni izbori još nisu ni raspisani.

Autor: S.M.

#Ana Brnabić

#Izbori

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