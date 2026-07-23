Teških 27 godina od masakra porodice žrtava iz Starog Gracka još bez odgovora: Šta se desilo s istragom KFOR-a

Pre 27 godina, 23. jula 1999. počinjen je masakr u kome je ubijeno 14 Srba žetelaca iz Starog Gracka, a počinioci gnusnog zločina do danas nisu odgovarali.

Napad se dogodio uveče, posle 21 čas, u ataru sela Bujance, dvadesetak kilometara južno od Prištine, kada su seljani obližnjeg sela Staro Gracko ubijeni tokom povrtaka sa poljoprivrednih radova, pošto je obavljena žetva.

Tog 23. jula 1999. ubijeni su Milovan Jovanović (1969), Jovica Živić (1970), Radovan Živić (1967), Andrija Odalović (1967), Slobodan Janićijević (1965), Mile Janićijević (1957), Novica Janićijević (1981), Momčilo Janićijević (1946), Stanimir Dekić (1955), Božidar Dekić (1947), Saša Cvejić (1973), Ljubiša Cvejić (1939), Nikola Stojanović (1936) i Miodrag Tepšić (1951).

Sedamnaestogodišnji Novica Janićijević bio je najmlađa žrtva.

Pobijeni su vatrenim oružjem, a pojedini među njima su bili i izmasakrirani tupim predmetima.

Pronađeni su uglavnom grupisani u krug. Pored kombajna je pronađeno 13 žrtava, dok se četrnaesta nalazila na traktoru.

Najverovatnije, žeteoci su napadnuti tokom povratka sa poljoprivrednih radova, pošto su obavili žetvu. Po tumačenju KFOR-a, dočekani su u zasedi.

Sedam dana ranije žitelji sela Staro Gracko molili su da im se obezbedi zaštita mirovnih snaga koje su zaposele Kosovo i Metohiju posle Kumanovskog sporazuma, u čemu nisu imali uspeha.

Te večeri, oko 21 čas pošto se žeteoci nisu vratili sa radova, iz Starog Gracka su upućeni pozivi njihovih bližnjih štabu KFOR u Lipljanu. Pošto su dobili nesuvisle odgovore, odlučuju de se upute direktno do Lipljana kako bi tražili pomoć u tamošnjoj komandi mirovnih snaga. Paralelno, jedan od njih se kolima upućuje ka prostoru gde su obavljani poljoprivredni radovi kod Bujanca, gde nailazi na traktor na kom leži telo jedne od zrtava.

Potom se pojavila i patrola KFOR-a, koja je pronašla pobijene seljane.Sutradan je iz KFOR-a saopšteno da su britanski pripadnici mirovih snaga u 21.13 sati čuli pucnjavu.

Četiri osobe su, u sklopu istrage, dva dana posle masakra privedene, da bi ubrzo bili pušteni. Navodno je pod sumnjom i istragom bilo sedam Albanaca.

Potom, oktobra 2007. godine, još jedno lice je bilo predmet istrage, Mazljum Bitići iz sela Veliki Alaš. Pušten je posle dva meseca, pošto su istražitelji, kako je zvanično saopšteno, bili suočeni s nedostatkom dokaza.

Tri godine zatim, 2010. nadležni tužioci predali su dokumentaciju vezanu za tragediju meštana Starog Gracka EULEKS-u.

Teror nad meštanima Starog Gracka, sela koje je uglavnom bilo nastanjeno Srbima, nije prestao, demolirana su čak i obeležja stradalima, spomenici.

Slučaj je zatvoren 2017. godine, a počinioci gnusnog zločina nad žeteocima iz Starog Gracka do danas nisu odgovarali.

Autor: S.M.