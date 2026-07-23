Danas okrugli sto Srbija - Češka: Poslovni dijalog, prisustvuju Vučić i Babiš

Okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju" biće organizovan danas u Palati Srbija, a srpskim i češkim privrednicima obratiće se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Češke Andrej Babiš.

Forum, sa početkom u 13 časova, biće održan u okviru zvanične posete predsednika Vlade Češke Babiša,

Pored Vučića i Babiša, privrednicima će se uvodnim izlaganjima obratiti i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i predsednik Konfederacije industrije Češke Jan Rafaj, najavila je Privredna komora Srbije (PKS).

Okrugli sto okupiće predstavnike kompanija iz Srbije i Češke iz više privrednih sektora, uključujući metalsku i hemijsku industriju, građevinarstvo, saobraćaj i transport, informaciono-komunikacione tehnologije (IKT), prehrambenu industriju i bankarstvo, sa ciljem unapređenja ekonomske saradnje, uspostavljanja novih poslovnih kontakata i razmatranja mogućnosti za zajedničke investicije i nove projekte.

U PKS je Tanjugu rečeno da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) u prvih pet meseci 2026. godine ukupna spoljnotrgovinska razmena u robi sa Češkom iznosila 1.044,3 miliona evra, što je za 4,3 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

U periodu od januara do maja izvoz je dostigao iznos od 586,9 miliona evra što predstavlja rast od 0,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine a uvoz 457,5 miliona, odnosno 9,4 odsto više nego u istom periodu 2025. godine.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena sa Češkom prošle godine iznosila 2.403,5 miliona evra, izvoz je iznosio 1.353,9 miliona evra što predstavlja povećanje od 9,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je uvoz dostigao iznos od 1.049,6 miliona evra i zabeležio povećanje od 6,9 odsto u odnosu na 2024. godinu.

Srbija je lane u robnoj razmeni sa Češkom ostvarila suficit od 304,2 miliona evra, pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 129 odsto.

Češka je bila osmi izvozni i 13. uvozni partner Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni Srbije sa svetom u 2025. godini.

Kada je reč o konkretnim proizvodima u razmeni, najznačajniji izvozni proizvodi Srbije lane su bili setovi provodnika za paljenje i ostali setovi za vozila, delovi za sedišta i ostali materijali za motorna vozila, ostali proizvodi od aluminijuma osim livenih, automatski prekidači strujnih kola, delovi karoserija karoserija za vozila.

Najznačajniji uvozni proizvodi iz Češke bili su automobili, delovi za mašine, invertori snage preko 7,5 kVA.

Što se tiče razmene usluga Srbije sa Češkom ona je prema podacima RZS u prva četiri meseca ove godine iznosila 135,1 milion evra što predstavlja smanjenje od 1,4 osto u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema podacima Agencije za privredne registre, na teritoriji Srbije registrovano je 245 aktivnih privrednih subjekata čiji su većinski vlasnici državljani Češke Republike, odnosno pravna lica registrovana u Češkoj Republici.

Prema raspoloživim podacima Narodne banke Srbije za period od 2010. godine zaključno sa prvim kvartalom 2026. godinom zabeleženi su prilivi po osnovu ulaganja čeških rezidenata u Srbiju od 644,02 miliona evra, čime Češka zauzima 16. mesto na listi zemalja sa najvećim ulaganjima u Srbiju u navedenom periodu.

Autor: S.M.