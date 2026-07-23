Najnovija laž blokadera: Uhapšenog Srbina u Liberiji povezuju sa SNS - Pogledajte dokaze jeftine montaže (FOTO)

Društvenim mrežama se proširila vest o hapšenju Srđana Seleša u Liberiji, ali su dežurni blokaderi koji plasirjau lažne veste jedva dočekali da celu priču zloupotrebe za jeftine napade.

Izmislili diplomatiju a u dokazu promašili i godine i rodni grad uhapšenog Srdjana Seleša! Jedina istina u celoj priči jeste da je navedeno lice uhapšeno - sve ostalo je izmišljotina, montaža i podvala!

U želji da po svaku cenu uhapšenog povežu sa SNS -om odnosno vladajućom strankom, organizatori ove laži plasirali su sliku navodne članske karte, ali su u sopstvenom falsifikatu napravili greške koje razotkrivaju celu prevaru!

Dok u objavama navode da je uhapšeni Seleš rođen 1986. godine, na montiranoj karti stoji JMBG koji počinje sa 1102955..., što bi značilo da je rođen 1955. godine! Toliko o preciznosti njihovih izvora.

Reč je o još jednom u nizu nespretno montiranih napada gde se događaji zloupotrebljavaju za pakovanje lažnih afera. Istina je samo jedna - uhapšeni odgovara za svoja dela, a sve ostalo su blokaderske izmišljotine koje odmah otpadaju!

Autor: Pink.rs