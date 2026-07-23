'ZA TRI MESECA POBEDIĆEMO NA IZBORIMA' Vučić za ugledni austrijski list govorio o svim izazovima i planovima: Kroz ovo nije prošao nijedan evropski lider

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, u intervjuu za austrijski "Die Presse", da kroz ono kroz šta je on prošao prethodnih godina nije prošao nijedan evropski lider, barem ne u skorije vreme, te da sada, kada se utvrdilo da su to bile laži, može da kaže da će za tri meseca pobediti na mnogo demokratskijim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje.

U prvoj epizodi podkarsta "Masterklas sa Rajnerom Novakom", generalni direktor dnevnika "Die Presse" razgovarao je sa predsednikom Srbije, a na pitanje da li se promenio za proteklih 10 godina i da li je postao "autoritarniji", Vučić je Novaku odgovorio da, ukoliko u to veruje, teško je da to promeni.

- Verujem da ono kroz šta sam ja prošao, nijedan evropski lider nije prošao barem skoro. Ogroman broj laži, koje su širili i mediji kod vas. Afera Jovanjica, tri godine kapanje protiv mene. Lagali su o zvučnom topu. To je korišćeno i u Vašoj zemlji. Jedna od najvećih laži. Lagali su o mom učešću u ubijanju u Sarajevu. I nikada nije bilo dovoljno. Na kraju, sve te stvari su dokazane kao laži. A onda? Ko će objasniti narodu da moraju da slušaju sve te stvari koje su ljuitile javnost ovde. To je nefer ponašanje - rekao je Vučić.

Naveo je da je kroz to prošao zahvaljujući mesecima teškog rada i posvećenog pristupa.

- Sada mogu da kažem - za tri meseca pobedićemo na mnogo demokratskijim izborima nego što imaju mnoge zemlje. Ako je to znak autokratije... Ja ne bih rekao. Ne može se pobediti bez plana, programa, dobrih ljudi, bez želje da se razvija Srbija, da se učini Srbija ekonomski jakom - jasan je Vučić.

Ekonomski rezultati u poslednjih 10 godina

Naveo je da je u proteklih 10 godina postignuto mnogo toga.

- Kada ste posetili Srbiju 2017. godine, to je bila treća godina mog programa sa MMF-om. Bili smo četvrti po prosečnim platama i penzijama. Crna Gora je bila 50 odsto ispred nas. Prosečna plata u Crnoj Gori bila je 490 evra, u Srbiji 340. Bosna i Hercegovina je bila 22 odsto ispred nas. Danas smo ispred svih - preneo je predsednik Srbije.

Danas je, kaže, javni dug Srbije znatno manji nego zemalja u okruženju.

- Naša prosečna plata je danas 1.050 evra, u Crnoj Gori 1.020. Da ne kažem da Srbija čini 57,1 odsto ukupnog izvoza Zapadnog Balkana u EU, da privlači više od 60 odsto stranih direktnih investicija, da BDP Srbije čini više od polovine BDP-a celog Zapadnog Balkana. Šta da se priča o Zapadnom Balkanu, ako ne o Srbiji i njenom doprinosu. To su rezultati vrednog rada - kazao je Vučić.

Evropski put bez "ali"

Na konstataciju da pored zastave Srbije i predsedničke zastave stoji i zastava EU, te upitan da li je i dalje cilj da Srbija postane članica Unije, odgovorio je potvrdno, rekavši da je zemlja na evropskom putu i da je EU mesto na kojem bi želeo da vidi Srbiju - bez ali.

Ispričao je da je u Tivtu, tokom održavanja Samita EU-Zapadni Balkan, imao sastanak sa Fridrihom Mercom, Emanuelom Makronom, Ursulom Fon der Lajen i Antoniom Koštom, na kojem su razgovarali o raznim pitanjima, ali da je odjednom rečeno da moraju da čuju samo jednu stvar, ali da ne kaže samo da je Srbija na evropskom putu.

- Pogodio sam šta će se desiti. Rekli su mi - da li ste i dalje stvarno zainteresovani za evropski proces integracija? Bilo bi lako izneti kritike, jer nisu otvorili Klaster 3. Rekao sam im da jesam razočaran mnogim stvarima, posebno zbog onoga što se desilo posle 2013. kada smo potpisali Briselski sporazum. Mi smo ispunili sve naše obaveze. Druga strana nije ispunila jedinu koju je imala, koja je bila preduslobv za potpisiavnje, a to je Zajednica srpskih opština. Prošlo je više od 13 godina. EU je bila iza sporazuma, najviši zvaničnik Unije je potpisao dokument, a nije primenjen. Ima hiljada razočarenje, a ima i sa njihove strane. Na kraju mi smo na evropskom putu, i to je mesto gde bih želeo da vidim Srbiju, u EU. Da bude kristalno jasno - bez ali - rekao je Vučić.

Upitan da li primećuje aroganciju u Briselu, Berlinu ili Beču, odgovorio je da to ne može da kaže za Fon der Lajen ili Koštu, ali da je u Austriji video mnogo toga, napominjući da ne govori o kancelaru Kristijanu Štokeru, koji je, kaže, pristojan čovek sa kojim je imao više sastanaka.

- Stvorena je atmosfera - imamo naše ciljeve i treba nam zbacimo Vučića, da nađemo nekog drugog ko bi nam služio. To nije fer. Bilo je mnogo neistina koje su se širile austrijskim društvom. Mi Austriju smatramo prijateljskom zemljom i računamo na duge prijateljske odnose iako su se neki zvaničnici mešali u naše unutrašnje stvari, podržavajući revoluciju na ulicama, što mi nikada nismo radili sa vašom zemljom - rekao je Vučić.

Samit u Kijevu i odnosi sa Ukrajinom

Govoreći o prisustvu na nedavnom samitu Jugoistočne Evrope i Ukrajine u Kijevu, podsetio je da je to bilo njegovo peto učešće u tom formatu, te da se razgovaralo o više pitanja, a da je on govorio o poštovanju Povelje Ujedinjenih nacija, rezolucija i u tom smislu o podržavanju teritorijalnohg integriteta, Ukrajine i svih drugih, pa tako i Srbije.

- Razgovarali smo i o našoj humanitarnoj podršci, u tri oblasti - finansijskoj, zdravstvenoj i energetskoj. Poslednji put smo se dogovorili, a to je bilo važno i nama i Zelenskom, o obnovi jednog malog grada u Ukrajini, da Srbija to uradi. Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo na bilateralnom nivou u Srbiji - rekao je Vučić.

Preneo je da je sa domaćinima razgovarao i o međusobnoj podršci na evropskom putu.

- Rekao sam da imaju punu podršku Srbije. Ako zatreba nešto, imaće podršku Srbije. Govorio sam o nečemu o čemu sam pričao sa italijanskim ministrom Mateom Salvinijem, o povezivanju od Trsta, Hrvatske, Srbije, ka Rumuniji i Moldaviji do Ukrajine, kopnenim i železničkim putem. To su putevi na koje nikada nismo računali. Verujem da ćemo nekad u budućnosti dobiti podršku za to - kazao je Vučić i ponovio da se nada bilateralnoj poseti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Na konstataciju da je s tim u vezi „bilo agresivne reakcije Rusije o saradnji sa Ukrajinom“, rekao je da to pokazuje kako demokratija funkcioniše.

- Nisam učinio ništa što nisam radio godinu dana ranije ili još ranije, izuzev odlaska u Kijev. Kada se suočavam sa kritikom ovde, ima puno ljudi koji se brinu o interesu drugih zemalja više od interesa sopstvene zemlje i pitali su - zašto si išao tamo. Odgovorio sam svima, a i ruskim prijateljima - šta je Ukrajina uradila Srbiji. Recite mi nešto. Nije Kosovo. Šta su uradili protiv nas? Da li su Sloveni, da li govore sličnim jezikom? Šta imamo protiv njih... A, kada to govorite onda nema odgovora - ukazao je predsednik Srbije.

Dodao je da se s vremena na vreme pojave „takozvani analitičari“ koji veruju da treba da se deluje više u interesu nekih drugih zemalja, a ne Srbije, ali da na to ne odgovara jer je njegov posao da se brine o interesima Srbije.

- To nije lako, jer moramo da pazimo na prijateljstva sa azijsim zemljama, pa i Rusijom. Ne možemo biti protiv nekog zato što je neko drugi protiv njih. Ne vidim razlog zašto ne bi sarađivali sa Ukrajinom - konstatovao je Vučić.

Podsetio je da je Srbija vojno neutralna.

- Želim mir. Mi smo na evropskom putu. Kada ljudi kažu - balansirate, možete da balansirate, ali ne na putu ka budućnosti. Evropski put je naš strateški cilj. Nema drugih puteva za nas. To znači da moramo blisko da sarađujemo sa svim zemljama kandidatima. To je to. Zaključak je lak - rekao je Vučić.

Saradnja sa Austrijom i poruka o napornom radu

Govoreći o saradnji sa Austrijom, kazao je da je sarađivao sa Privrednom komorom, sa mnogim austrijskim kompanijama, zbog čega je srećan i zahvalan svima koji su pomogli da dovedu investitore i razvoju Srbije.

- Niko ne želi da govori o tome, jer im ne odgovara. Koliko lidera možete naći koji su smanjili plate i penzije zbog javog duga? Ja sam to uradio. Danas, kada se govori kako možemo da smanjimo radnu nedelju, moj odgovor je – ako pobedimo na izborima - ne. Moramo da radimo više, a ne manje. Ne možemo da budemo konkurentni, posebno ne sa azijskim zemljama. Mormao da to razumemo. Ne možemo ići 10 puta na odmor. Moramo da radimo više - rekao je Vučić.

Preneo je i da su mu predstavnici jedne stranke, koja je prešla cenzus sa svega 3,2 odsto glasova i koji su došli kod njega na konsultacije, posle poslednjih izbora, rekli da on, koji je osvojio 49 odsto glasova, nije popularan i da je preduslov za ulazak u koaliciju zabrana rada nedeljom.

- To bi bio početak, a posle da razgovaramo o radnom vremenu u petak... Rekao sam - hvala, radite na svojoj popularnosti. Nikada to neću dozvoliti i nisam zainteresovan za koaliciju sa vama - ispričao je Vučić.

Na pitanje da li misli da je to evropski fenomen, Vučić je odgovorio potvrdno i rekao da je sa nemačkim prijateljima razgovarao o “digitalnoj lenjosti” i koliko vremena dnevno gubimo pišući i gledajući u mobilne telefone, što nema veze sa poslom, a onda, posle radnog vremena kažemo koliko smo umorni.

- Svi misle isto, ali niko neće javno da kaže to jer bi bio izložen kritikama -dodao je Vučić istakavši da su to razlozi što smo iza mnogih azijskih zemalja.

On je kazao da nam je leše da šišamo travnjak ulepšavajući svoju baštu, da idemo u šetnje, da džogiramo svakog dana, ali, kaže, moramo da radimo, razmišljamo o budućnosti i šta ćemo ostaviti iza nas.

- Moramo da se promenimo i razmišljamo o budućnosti, ekonomiji, napornijem radu. Ništa ne pada s neba - podvukao je predsednik.

On je kazao da se ne može reći da su Nemci uspešniji od nas zbog protestantske etike, niti da su svi pametniji od nas.

- Verujem da su naporno radili u vremenima kada mi nismo. Danas smo se približili vama i raduje me što je to tako. Ali još nisam zadovoljan. Međutim, mi imamo tu želju koju su mnogi kod vas izgubili u međuvremenu. Sada analizirate sve oko sebe, uživate u životu kao za vreme zapadne rimske imperije, ne gledajući izvan svojih graninca. Mi vidimo sve i želimo bolji položaj. Zato smo u stanju da se borimo snažnije nego vi. Ali mi svi Evropljani moramo da se borimo snažnije - naglasio je Vučić.

Najavio je da će jedna od glavnih poruka predizborne kampanje biti da je potreban naporniji rad i složio se sa konstatacijom austrijskog novinara da je to jedinstven pristup pre izbora.

Naglasio je da nikada ništa nije krio od svog naroda i da sve što kaže pre izbora to kasnije sprovodi.

O greškama i ekonomskim uspesima uprkos svemu

Na pitanje da li je pravio greške, Vučić je odgovorio "na hiljade".

- Znate kada radite relativno naporno svaki dan pravite i greške. Pravio sam velike i male greške. Desetine dnevno. Pravio sam taktičke i strateške greške, pokazao s vremena na vreme više arogancije nego što je trebalo. Ponekad reagovao prenaglo i pogrešno. Ali ja sam ljudsko biće. Posvetio sam se zemlji. Izvinjavao sam se svojim građanima za sve greške koje sam pravio. Ko ne pravi greške ko radi, takvog još nisam sreo.Pravio sam i političke, ali i ekonomske greške, iako smo imali vrlo stabilan napredak - objasnio je Vučić.

On je ukazao na prognozu MMF-a koja predviđa da će Srbija iduće godine biti prva po stopi privrednog rasta.

Naveo je i da je dinar stabilna valuta, što nikada nije bio slučaj ranije.

- To su velike vesti o kojima niko ne želi da priča. Svi bi slabiju Srbiju, slabe lidere, manje nezavisnu Srbiju - konstatovao je Vučić.

On je podsetio da je Srbija posle Prvog i Drugog svetskog rata bila iza svih zemalja ranije zajedničke države, i da je sada ispred svih, kao i da se približava članicama EU Hrvatskoj, ali i Sloveniji prema kojima se jaz smanjuje.

- Ako biste rekli na iskren način onno što ste videli danas u Beogradu, deset godina posle vaše poslednje posete, to je potpuno promenjen grad. To nije palo s neba. Ljudi su radili posvećeno dovodeći investitore, gradeći grad. Učili smo od mnogih zemalja, ali smo brinuli o sebi. Na kraju verujem u naporan rad. U Evropi postoji pojam “na osnovu zasluga”, a mi verujemo u “zanosvano na rezultatima”, jer je rezultate uvek lako proveriti - podvukao je predsednik.

EXPO i infrastruktura

Upitan za Ekspo rekao je da je to deo sna i da se ne radi samo o jednoj izložbi, već spajanju nacija, ljudi, investicijama u infrastrukturu.

- Po prvi put biće izgrađena železnička pruga između aerodroma i centra, kao i Ekspa. Izgrađujemo puteve više nego ikada. Od 1945. do 2012. u Srbiji je izgrađeno 596 kilometara autoputeva i brzih puteva, a od tada, za samo 13 godina, izgradili smo 651 kilometar. To je više nego 70 godina ranije. Izgradićemo više od 1.000 kilometara autoputa i brzih saobraćajnica za samo godinu, godionu i po. Nass BDP pre 13 godina bio je 32 milijardi evra, a sada će biti iznad 100 milijardi evra. Mi smo i dalje siromašnija zemlja od vaše, ali je bolje nego što je bilo. Potrebno je da radimo još napornije - objasnio je Vučić.

Autor: Pink.rs