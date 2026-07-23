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JOVANOV ODGOVORIO NA LAŽNE OPTUŽBE MARINIKE TEPIĆ: Više od godinu dana ni reči

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Narodni poslanik Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X i oštro skrenuo pažnju na dugogodišnje ćutanje i zataškavanje ozbiljnih afera i optužbi koje opozicija plasira u javnost bez ikakvih dokaza.

Jovanov je podelio objavu Marinike Tepić u kojoj ona iznosi optužbe na račun direktora Policije Srbije i državnog vrha, tvrdeći da se u "Sky" aplikaciji narko-trgovci navodno povezuju sa državnim vrhom, uz pozivanje na navodne izveštaje i stare slučajeve. Pored njenih navoda, u objavi su priloženi i skrinšotovi sa portala sa spornim naslovima o navodnim zaplenama kokaina sa likom Aleksandra Vučića, kao i fotografije koje služe za plasiranje novih političkih konstrukcija u javnosti.

A tek ovo što zataškavaju... Više od godinu dana ni reči - poručio je Jovanov na mreži X, ukazujući na licemerje i plasiranje dezinformacija od strane opozicionih aktera.

Autor: D.S.

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