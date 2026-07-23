Brnabićeva pisala Marti Kos: Ako je neko meta blokaderskih kampanja blaćenja - onda je to Aleksandar Vučić

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bez pardona je odgovorila evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos, koja se strašno zabrinula zbog navodnih napada na predstavnike civilnih društava u Srbiji.

Brnabić je na Iksu objavila post na engleskom jeziku uz koji je postavila video strahovite kampanje dehumanizacije protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koju je sa teoretičarem zavere Dejanom Lučićem povela tužiteljka u penziji i kandidat sa blokaderske liste sa visokog drugog mesta Jasmina Paunović.

- Poštovana komesarko Kos, u potpunosti se slažem da u demokratskim društvima ne sme biti mesta za kampanje blaćenja i lične napade, zbog čega bih želela da sa Vama podelim samo delić onoga što se govori o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i onoga što su on i njegova porodica godinama prinuđeni da trpe od pojedinih medija, organizacija civilnog društva, javnih ličnosti, a sada čak i istaknutih predstavnika takozvanog "studentskog pokreta" u Srbiji - navela je Brnabićeva.

Dear Commissioner Kos @MartaKosEU,



Fully agree that in democratic societies there can be no space for smear campaigns and personal attacks, which is why I would like to share with you just a glimpse of what has been said about the President of Serbia @predsednikrs, Aleksandar… https://t.co/4jVQODeVYg pic.twitter.com/3HHMUYojcD — Ana Brnabic (@anabrnabic) 23. јул 2026.

Potom je sve detaljno objasnila kako ne bi ostale nikakve nedoumice.

- Gospođa Jasmina Paunović, bivša zamenica javnog tužioca u Beogradu, koja se danas smatra jednim od najprepoznatljivijih lica "studentskog pokreta", pre 48 sati pojavila se kao jedini gost u emisiji, tokom koje je iznela ili se vidno saglasila sa sledećim stavovima (pored brojnih drugih odvratnih uvreda upućenih nacionalnim manjinama u Srbiji, ženama, različitim državama i narodima): Aleksandar Vučić je sin Albanca Fahrija Muslijua. Njegov otac Anđelko nije njegov otac. Aleksandar Vučić je, zapravo, Albanac. Deca Aleksandra Vučića zapravo nisu njegova deca. Njegov brat mu je polubrat. Sin Fahrija Muslijua ne može da bude predsednik Srbije. Aleksandar Vučić nije Srbin. On je Albanac koji mrzi Srbiju - napisala je Brnabićeva i dodala:

- Republiku Srbiju ne vode Srbi, već antisrbi. Definicija glasača SNS-a (Srpske napredne stranke) glasi: glup, a pokvaren. A budući da je Aleksandar Vučić Albanac koji mrzi Srbiju, njegov projekat je "zamena stanovništva" u Srbiji, kako u Srbiji više ne bi bilo Srba. Umesto njih, naseliće Jevreje, Arape i Rome (koje neprestano pogrdno nazivaju "Ciganima") i Srbija će tako izgubiti svoj identitet i postati poput Francuske, u čijoj nacionalnoj reprezentaciji nema nijednog belca... i tako dalje, i tako dalje... Ovaj festival rasizma, antisemitizma, ksenofobije i mizoginije trajao je gotovo punih 50 minuta. Dozvolite mi sada da posebno naglasim da je gospođa Jasmina Paunović tokom protekle dve godine dobila brojne nagrade različitih organizacija civilnog društva, medija i fakulteta u Srbiji. CRTA joj je dodelila nagradu "Hrabri glas", Evropski pokret u Srbiji nagradio ju je priznanjem "Doprinos godine Evropi" (nisam sigurna da bi se francuska nacionalna reprezentacija složila sa takvom ocenom), Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu dodelio joj je simbolično priznanje za podršku studentskom pokretu, dok ju je nedeljnik NIN proglasio "Ličnošću godine".

Kako je navela, niko od njih, iako je od ovog bezumnog govora mržnje prošlo više od 48 sati, o tome nije rekao ni reč.

- Ona je i dalje njihova ličnost godine, njihov hrabri glas i njihov doprinos evropskim vrednostima. Ako iko zna i razume kako izgledaju kampanje blaćenja i targetiranje i kako je biti njihova meta, onda su to Aleksandar Vučić, njegovi roditelji i njegova deca. Hajde da to, bar jednom, priznamo

Autor: D.S.