Blokaderi Goran Ješić i Jovana Gligorijević se brutalno svađaju: Pominju pare, cenzure, otimanja telefona…

Sukobi među blokaderima ne jenjavaju, a sada su na površinu isplivale nove međusobne optužbe. Ovoga puta u centru pažnje našli su se Goran Ješić i novinarka Jovana Gligorijević, koji su preko društvene mreže Iks razmenili teške prozivke.

Jovana Gligorijević iznela je niz optužbi, tvrdeći da se među opozicionim krugovima vode svađe oko navodnih para, pritisaka na medije i cenzure.

Pomeni kolege iz opozicije koje nas blate kako smo im mi nešto za neke fantomske pare koje nismo nikad videli. A pomeni i ono kad zovu telefonom da se svađaju sa naslovima. Možeš i ono kad našoj novinarki uzmu telefon da bi demonstrativno isključili snimanje, itd - napisala je Gligorijević.

Na njenu objavu odgovorio je blokader Goran Ješić, koji je poručio da više ne prepoznaje nekadašnji nedeljnik "Vreme".

Jednog dana ću možda napisati esej kako sam prestao da kupujem i čitam Vreme, a čitalac sam od prvog broja i pretplatnik bio i u najtežim vremenima. Samo to nije isti ovaj časopis, pa možda i nema previše smisla - napisao je Ješić.

Njihova javna prepirka ponovo ukazuje na duboke podele među blokaderima, gde, kako možemo da svedočimo, blokaderi ne mogu dan jedan u miru da provedu.

Autor: D.S.