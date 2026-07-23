Studentska lista – trojanski konj nevladinog sektora

Studentska lista se predstavlja kao glas studenata, ali redovno šestomesecno istraživanje organizacije OKO pokazuje drugačije.

Saopštenje programskog direktora Odbora za kontrolu i opservaciju OKO Aleksandra Jerkovića prenosimo u celosti:

Od 3.014 ispitanika, među kojima je bilo 116 studenata, samo troje je učestvovalo u glasanju o odlukama plenuma. To znači da velika većina studenata nije učestvovala u odlučivanju.

Postavlja se pitanje: ko zapravo donosi odluke u njihovo ime?

Ako studenti ne učestvuju u izboru predstavnika niti u sastavljanju liste, teško je govoriti o njenoj reprezentativnosti. Iako se plenumi predstavljaju kao oblik direktne demokratije, učešće studenata je očigledno ograničeno.

Postoji osnovana sumnja da se ključne odluke donose u užem krugu, verovatno povezanom sa nevladinim sektorom. Studenti daju legitimitet i vidljivost, dok se politički ciljevi i strategije oblikuju izvan šire studentske zajednice.

Građani naše rwzultate mogu jednistavno i sami da provere tako što će nekome od studenata iz svog okruzenja postaviti sa pitanjime o njihovom učešću u donoŝenju bilo kakve odluke u poslednjih 6 meseci.

Niko ne osporava pravo studentima na političko delovanje, ali javnost ima pravo da zna ko stoji iza liste i kako su njeni predstavnici dobili legitimitet.

Ako većina studenata nije učestvovala u odlučivanju, postoji opravdana sumnja da se njihovo ime koristi za političke ciljeve.

Studentsko nezadovoljstvo može biti stvarno, ali reprezentativnost Studentske liste ostaje upitna.

Autor: S.M.