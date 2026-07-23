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Šta je predsednik Vučić rekao novinaru Vicelareviću u predsedništvu? Pretučeni novinar otkrio detalje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Novinar Zoran Vicelarević, koji je pretučen na tribini ProGlasa u Ofenbahu kod Frankfurta nakon što je postavio pitanje, u ekskluzivnom intervjuu govori o napadu, telefonskom razgovoru sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i njihovom kasnijem susretu u Predsedništvu.

Dok su ga, kako je ranije ispričao, vukli, udarali i čupali za kosu i izbacivali iz sale uz povike „znam ja tebe“. Predsednik Vučić ga je pozvao telefonom i dogovorili su se da se vide kad dođe u Srbiju. Sada, u ekskluzivnom intervjuu za Vesti Online, Vicelarević otkriva šta mu je predsednik rekao i da li mu je odgovorio na pitanja zbog kojih je pretučen u Ofenbahu na tribini opozicije.

Poslušajte šta je rekao u snimku:

#Aleksandar Vučić

#Zoran Vicelarević

#proglas

#tribina

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