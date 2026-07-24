AKTUELNO

Politika

OPROŠTAJNA POSETA NA ANDRIĆEVOM VENCU! Vučić danas razgovara sa ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom kojem se završava mandat u Srbiji

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom, kojem ističe mandat u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Oni će se sastati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Ebner je na mestu ambasadora Austrije u Srbiji bio od 2022. godine, a prethodno je radio kao ambasador Austrije u Španiji i šef kabineta Sebastijana Kurca dok je bio ministar spoljnih poslova Austrije.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Andrićev venac

#Sastanak

POVEZANE VESTI

Politika

Važna poseta: Vučić se danas sastaje sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom

Politika

Vučić sutra sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom

Politika

VAŽNI SASTANCI NA ANDRIĆEVOM VENCU - Vučić danas sa predstavnicima CDP i ambasadorom Gorijem

Politika

VAŽAN SUSRET NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić sutra sa ambasadorom Rusije Bocan-Harčenkom

Politika

Vučić danas sa ambasadorom Rusije u Srbiji Bocan-Harčenkom

Politika

TAČNO U PODNE: Vučić sutra sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom