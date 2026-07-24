Jovanov o sednici o poverenju Vladi: Potpisima poslanika SNS upućen zahtev za zakazivanjem sednice

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov naveo je da je Skupštini Srbije upućen zahtev za zakazivanje sednice na kojoj će se raspravljati o poverenju Vladi Srbije.

- Upravo je potpisima poslanika poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" upućen zahtev da se zakaže sednica Skupštine Srbije na temu koju su predložili poslanici opozicije. Iako je jasno da nema podrške za smenu Vlade Srbije, omogućićemo im ovaj besmisleni politički performans i od ponedeljka ćemo čuti šta to epohalno imaju da kažu, a da već nisu rekli bar sto puta, što u Skupštini, što u javnosti - naveo je Jovanov na mreži "Iks".

Kako je dodao, "osim pojedinih poslanika koji će pred izbore dobiti prostor za promociju, nikakvu korist niko drugi neće imati, jer čitava rasprava neće imati nikakvog realnog efekta".

Управо је потписима посланика посланичке групе 'Александар #Вучић - Србија не сме да стане' упућен захтев да се закаже седница @skupstina_rs на тему коју су предложили посланици опозиције.



Иако је јасно да нема подршке за смену @SerbianGov омогућићемо им овај бесмислени… pic.twitter.com/QORynguvIz — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 24. јул 2026.

- Međutim, budući da oni i brinu isključivo o sebi i to je očekivano... Jedino važno u vezi sa ovom sednicom je to što će njenim završetkom biti otklonjene prepreke za održavanje vanrednih izbora - naveo je on.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić navela je danas da će sednica biti zakazana za ponedeljak, 27. jul, "kada će se videti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đure Macuta".

Autor: A.A.