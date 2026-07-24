Vučić razgovarao sa predsednikom Uzbekistana: Dobar i sadržajan razgovor o daljem unapređenju bilateralnih odnosa naših zemalja, jačanju ekonomskih veza (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim.

- Dobar i sadržajan razgovor sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirziojevim o daljem unapređenju bilateralnih odnosa naših zemalja, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda. Razmotrili smo mogućnosti za povećanje trgovinske razmene i ulaganja, kao i saradnju u oblastima industrije, poljoprivrede i savremenih tehnologija, gde postoji značajan potencijal za zajedničke projekte - istakao je on.

Predsednik Srbije kaže da je tema razgovora bila i mogućnost realizacije posete predsednika Mirzijojeva Srbiji, kojoj Srbija pridaje veliki značaj u okviru daljeg jačanja bilateralnih odnosa naših zemalja.

- Još jednom sam zahvalio na potvrđenom učešću Uzbekistana na EXPO 2027, gde ćemo sa zadovoljstvom ugostiti naše prijatelje. Iskoristio sam priliku da predsedniku Mirzijojevu uputim srdačne čestitke povodom rođendana, uz najbolje želje za dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i mnogo uspeha u daljem radu.

Autor: D.B.