Doći će do eskalacije! Vučić u intervjuu za švajcarski 'Weltwoche' o ratu u Ukrajini, energentima i budućnosti Evrope: Situacija će biti još teža (VIDEO)

U opsežnom i analitičnom intervjuu za švajcarski list "Weltwoche", predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je dramatična predviđanja o budućnosti evropskog kontinenta i globalne bezbednosti. Vučić je upozorio da se svet nalazi na pragu još veće eskalacije sukoba u Ukrajini, ali i na ivici ozbiljne energetske krize koja već sada pogađa regione Balkana i šire.

Govoreći o trenutnim prioritetima i brigama, predsednik je naglasio da se, uprkos letnjem zatišju, iza kulisa odvija borba za osnovne resurse. On je otkrio da se Srbija suočava sa prvim ozbiljnim znacima nestašice nafte.

- Danas, po prvi put, osećamo stvarni nedostatak nafte i moraćemo da intervenišemo iz državnih rezervi ogromnim, ogromnim količinama dizela - istakao je Vučić, dodajući da je to direktna posledica rata u Ukrajini, ali i tenzija sa Iranom. On je izrazio uverenje da će situacija nakon septembra postati još teža, predviđajući dramatično pogoršanje u roku od samo dva meseca.

Njegova analiza sukoba u Ukrajini zasniva se na premisi da nijedna strana trenutno nije spremna za kompromis. Prema njegovim rečima, rat traje predugo, nervoza raste u svim prestonicama, a politički lideri ne ispunjavaju obećanja data svojim narodima.

- Budimo iskreni: neko mora da pobedi u ovom ratu. On traje skoro pet godina. Niko nije srećan, ljudi pate i ginu svakodnevno. Rat se neće završiti pre nego što neko ostvari mnogo veći napredak na bojnom polju nego što je to bio slučaj u poslednje četiri godine - ocenio je Vučić.

On je dodao da se nijedna zemlja ne može u potpunosti pripremiti za eskalaciju takvih razmera, iako je Srbija vojno neutralna i nastoji da se zaštiti od ekonomskih posledica.

Poseban fokus intervjua bio je na unutrašnjoj dinamici Rusije i pritiscima sa kojima se suočava Kremlj. Vučić je izneo zapažanje da bi Rusija mogla pokrenuti novu veliku mobilizaciju krajem septembra ili početkom oktobra. Analizirajući ličnost ruskog predsednika, on ga je opisao kao veoma proračunatog i disciplinovanog čoveka, ali je ukazao na psihološki efekat ukrajinskih napada na rusku infrastrukturu.

- Psihološki i politički mu nije lako dok gleda kako ukrajinski dronovi pogađaju svaku pojedinačnu rafineriju. To stvara nervozu unutar društva i gura Putina da dela snažnije. U to nemam nikakve sumnje - istakao je srpski predsednik.

Kritikujući zapadnu percepciju sukoba, Vučić je primetio da u Berlinu, Londonu i Parizu vlada pogrešna procena da će napadi na rusku teritoriju naterati Moskvu na pregovore. Umesto toga, on veruje da takvi postupci samo pojačavaju odlučnost Rusije da uzvrati još jače.

- To je pogrešna procena Zapada. Možete pogoditi šta god želite, čak i zgradu Kremlja, ali da li će to naterati Ruse da se predaju? Ne, to se nikada neće desiti. Postaće samo odlučniji da eskaliraju borbu kako bi pobedili - upozorio je on.

Osvrnuvši se na svoj nedavni susret sa predsednikom Zelenskim i učešće na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa, Vučić je opisao atmosferu kao naizgled mirnu, ali bremenitu nerešenim pitanjima. Iako je Srbija verbalno podržala teritorijalni integritet Ukrajine, on je objasnio zašto nije potpisao finalni memorandum. Razlog leži u tački 11, koja je predviđala formiranje specijalnog suda protiv Rusije.

- Mi imamo Povelju UN i moramo raditi u skladu sa rezolucijama i Poveljom. Formiranje takvih tela samo doliva ulje na vatru i podstiče veće sukobe koje ne želimo da vidimo - objasnio je predsednik.

Jedan od najupečatljivijih delova intervjua odnosio se na atmosferu u evropskim političkim krugovima, koju je Vučić opisao kao "potpuno ludu". On je izrazio duboku zabrinutost zbog toga što zapadni lideri deluju apsolutno uvereni da su na "pravoj strani istorije", dok istovremeno ignorišu glasove koji pozivaju na oprez. Na pitanje šta mu kažu kolege iz EU kada im ukaže na opasnost od "marša u pakao", Vučić je odgovorio sa dozom gorčine: "Moj odgovor je neočekivan: ne kažem ništa. Jer, šta god pokušate da kažete, svi bi mi odgovorili - ti si mali čovek iz male zemlje, ne treba nam tvoje mišljenje jer smo mi ujedinjeni i svi mislimo isto. Zapravo, zabranjeno je reći bilo šta drugačije". On je dodao da je Srbija kažnjena zastojem u evrointegracijama isključivo zbog toga što se nije u potpunosti uskladila sa deklaracijama protiv Rusije, što vidi kao zahtev za apsolutnom poslušnošću, čak i kada se ona kosi sa zdravim razumom.

Vučić je u intervju takođe naglasio da u ovom trenutku niko – ni Rusi, ni Ukrajinci, ni Evropljani, nije spreman na kompromis. Svi žele pobedu, što neminovno znači da druga strana mora biti poražena, a to je scenario koji trenutno niko ne može da nametne.

- Sve tri strane gube, a najviše Rusi i Ukrajinci kao zaraćene strane. Morate razgovarati sa nekim, ne možete samo nametati svoje uslove. Bolje je razgovarati deset puta dnevno nego imati jedan dan više rata koji je toliko destruktivan za sve nas - poručio je predsednik.







Ceo intervju možete pogledati OVDE

Autor: D.B.