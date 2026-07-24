Vanredna sednica Vlade: Spremaju se nove ekonomske mere za jačanje privrede

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut predsedavao je danas sednici Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) i izjavio da država nastavlja da sprovodi mere usmerene na očuvanje makroekonomske stabilnosti, jačanje industrijske proizvodnje, privlačenje investicija i unapređenje konkurentnosti domaće privrede, uz poseban fokus na održiv ekonomski rast i poboljšanje životnog standarda građana.

Na sednici je analizirano, kako je saopšteno iz vlade, stanje u industrijskoj proizvodnji i aktuelni makroekonomski pokazatelji, sa posebnim osvrtom na sektore energetike i prerađivačke industrije, kao i mogućnosti za dodatno podsticanje stopa rasta kroz jačanje domaće proizvodnje i konkurentnosti.

Analiziran je i status stranih direktnih investicija, uz razmatranje mera koje bi doprinele njihovom daljem rastu, kao i unapređenju poslovnog ambijenta i investicione aktivnosti.

Posebna pažnja posvećena je stanju u poljoprivredi, pre svega izazovima u stočarstvu i merama za suzbijanje afričke kuge svinja, kao i unapređenju obuhvata i kvaliteta podataka iz sektora poljoprivrede, što je od značaja za efikasnije planiranje i sprovođenje agrarne politike.

Autor: S.M.