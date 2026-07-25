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Vučić danas na promociji najmlađih oficira Vojske Srbije, svečanost u kasarni 'General Jovan Mišković' u 10 časova

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

U kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici u prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Svečanost počinje od 10.00 časova, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

U prve oficirske činove biće promovisano 130 kadeta - 102 iz 147. klase Vojne akademije i 28 kadeta iz 12. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, saopštilo je ranije Ministarstvo odbrane.

Generalna proba svečanosti na kojoj će kadeti završnih godina Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA biti promovisani u najmlađe oficire Vojske Srbije održana je danas u kasarni "General Jovan Mišković" u Beogradu, u prisustvu ministra odbrane Bratislava Gašića.
Vojnu akademiju ove godine završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i po jedan kadet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Oružanih snaga Angole.

Medicinski fakultet VMA završavaju i dva kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Najbolji kadeti Vojne akademije su Predrag Đuričić - prvi u rangu u službama, Nemanja Ivanović - prvi u rangu u Kopnenoj vojsci i Lazar Đorđević - prvi u rangu u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO, dok je najbolja kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA Jelena Mićić.

Kako je navedeno, svečanim stupanjem u oficirski stroj, nova generacija oficira preuzeće odgovornost da nastavi slavnu tradiciju srpskog vojničkog poziva i svojim znanjem, čašću i predanošću doprinese jačanju Vojske Srbije i odbrani otadžbine.

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

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#Vojska

#kasarna General Jovan Mišković

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