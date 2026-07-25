VELIKA POBEDA ZA SRBIJU! Ministarka Mesarović o ukidanju dodatnih carina Amerike našoj zemlji: Hvala američkim partnerima, a ovo je potvrda rada predsednika Vučića

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osvrnula se novu odluku SAD da se ukinu dodatne carine na robu iz naše zemlje, ocenjujući je kao rezultat konkretnog dijaloga sa američkim partnerima.

-Odluka Sjedinjenih Američkih Država da ukinu dodatne carine na robu iz Srbije predstavlja izuzetan uspeh za našu ekonomiju i rezultat su isključivo ogromnog zalaganja predsednika Republike Aleksandra Vučića koji je još jednom pokazao šta znači boriti se za zemlju svim srcem. Od noćas, tarife za Srbiju su 0%. Našoj zemlji upravo ovo će dati nove velike prilike za razvoj privrede, sve veće izvozne potencijale na tržište Amerike, ali i za privlačenje novih velikih investicija. Ova odluka rezultat je konkretnog dijaloga sa našim američkim partnerima u vremenu kada se svet suočava sa sve većim trgovinskim barijerama. Hvala našim američkim partnerima na poverenju, a ovaj uspeh je potvrda samo ozbiljnog rada i zalaganja predsednika Aleksandra Vučića- napisala je ministarka na svom Instagram nalogu.

Autor: A.A.