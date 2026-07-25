KRKOBABIĆ ZA PINK: Kao poslanici moramo da izađemo sa jasnim stavom osude izjava Paunovićeve i njoj sličnih, jer će sve ovo da se nastavi!

Umesto da objasni zašto se uključila u hajku protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je vodila sa teoretičarem zavere Dejanom Lučićem, Paunovićeva je, sada gostujući na N1 pokušala od sebe da napravi žrtvu.

U gostovanju na tajkunskoj televiziji, Paunovićeva ni jednom rečju nije objasnila zašto je podržala sulude tvrdnje Lučića o predsedniku Vučiću i njegovoj porodici - da mu otac nije otac, da deca nisu njegova deca.

- Mora da postoji neki sistem. Ovde je suština što su sve optužbe, sve gadosti koje su izrečene, rečene usput. I njima je cilj da to ode u etar, da ne bude programski komentar, već imaju za svrhu da se neko izvređa - rekao je Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a i šef Poslaničke grupe.

U ovu vrstu kampanje su krenuli ljudi koji misle da mogu da obavljaju najvažnije državne funkcije posle sledećih izbora, rekao je Krkobabić.

- Jasmina Puanović je na studentskom mestu broj dva, saznaćemo je li to zvanično. To govori o tome kakvu politiku nude... Ništa programski se nije čulo, osim vređanja Vučića. A to nije ništa novo. Ne ide se slučajno sa kriminalizacijom. Mi danas, kao poslanici moramo da izađemo sa jasnim stavom osude ovakvih izjava, jer će sve ovo da se nastavi. Svaka ovakva pojava mora da se osudi - dodao je Krkobabić.

Autor: D.B.