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"Stefanoviću je to uslovni refleks" Sveo politiku na puzanje pred Piculom, problem mu je uspeh Srbije!

Izvor: PiInk.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Republike Srbije/Peđa Vučković ||

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov reagovao je na negativne komentare Borka Stefanovića povodom odluke Sjedinjenih Američkih Država da carinske tarife za srpsku robu budu nula odsto, navodeći da je ta odluka uspeh države Srbije.

Odgovor je objavio na društvenoj mreži X:

"Svaka dobra vest za Srbiju Borka Stefanovića izaziva uslovni refleks. Doživi je kao lični problem i odmah krene da porekne, izokrene i negira ono što se desilo. Postavlja se pitanje zašto to radi. Odgovor je jednostavan. Zato što se uspeh Srbije, posebno na međunarodnom planu, ne uklapa u njegovu i njihovu predstavu Srbije kao zemlje koja treba poslušno i bespogovorno da izvršava tuđe zahteve u tuđem interesu, a ne da vodi samostalnu politiku u sopstvenom.

Logično je što ljudi koji su koji su sopstvenu politiku sveli na puzanje pred Piculom ne mogu da shvate da Srbija danas razgovara ravnopravno sa najmoćnijim državama sveta i da u tim razgovorima štiti i ostvaruje sopstvene interese.

Zato im je svaki uspeh Srbije problem. Ne zato što nije dobar za državu, već zato što predstavlja dokaz da je njihova politika pogrešna", zaključuje Jovanov.

Autor: A.A.

#Milenko Jovanov

#SAD

#Srbija

#Tonino Picula

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