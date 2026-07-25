Savet za monitoring: TOK da ispita ulogu Đokića u povećanju vrednosti radova na brzoj pruzi za preko 200 miliona dolara

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost zahteva od Tužilaštva za organizovani kriminal da, posle teksta u dnevnom listu 'Politika', odmah sasluša Vladana Đokića na okolnost da je Reviziona komisija, čiji je on bio član, pre šest godina uvećala vrednost radova na brzoj pruzi za više od 200 miliona dolara, kako bi se otkrila njegova uloga u enormnom uvećanju prvobitnih troškova.

Dnevni list 'Politika' je objavila dokaz o tome da prvu odluku o povećanju investicione vrednosti projekta brze pruge Novi Sad – Kelebija, i to za više od 200 miliona dolara, nije donela Vlada Srbije već Reviziona komisija za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije, čiji su članovi, između ostalih, prof. dr Vladan Đokić, bivši dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i sadašnji rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vladan Kuzmanović, bivši dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu i dr Sanja Fric, profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Prema navodima Politike, ovi članovi Revizione komisije su 6. avgusta 2020. godine usvojili Izveštaj o stručnoj kontroli za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju pruge Novi Sad – Subotica – državna granica.

Na osnovu odluke Revizone komisije čiji su članovi bili Djokić, Fric i Kuzmanović investiciona vrednost Projekta brze pruge za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica, koja je iznosila 681.390.175 evra, odnosno 803.359.016 američkih dolara, prema Nacrtu Idejnog projekta povećana je 06. avgusta 2020. godine na 868.691.803 evra odnosno 1.028.791.702 američkih dolara. Dakle, investiciona vrednost brze pruge uvećana je za 187.301.628 evra odnosno 225.432.686 američkih dolara.

Kako su članovi Revizione komisije bili, između ostalih, prof. dr Vladan Kuzmanović, bivši dekan Građevinskog fakulteta i član samoprozvane Anketne komisije, dr Sanja Fric, profesorka Građevinskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Vladan Đokić, bivši dekan Arhitektonskog fakulteta i rektor Beogradskog univerziteta, očekujemo da ih TOK odmah sasluša.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Da Reviziona komisija nije usvojila Idejni projekat čitav projekat izgradnje brze pruge bio bi zaustavljen jer država ne bi mogla da izda građevinsku dozvolu", naveo je Spasić i dodao:

"Ostaje pitanje zašto se TOK nije bavio istragom rada Revizione komisije i usvajanjem Idejnog projekta ukoliko je smatrao da je došlo do zloupotreba prilikom potpisivanja aneksa? Možda zato što bi Naredbom o sprovođenju istrage morali da budu obuhvaćeni Đokić, Kuzmanović i Fric - osobe koje su bile tesno povezane sa vladajućim strukturama u Srbiji, a zatim su iznenada promenile stranu. Ili zato što Đokić u kafani pije vino sa glavnim tužiocem Nenadićem. Možda se pravi razlog za to krije u njihovoj ulozi u radu Revizione komisije?" - zaključio je Spasić.

Autor: A.A.