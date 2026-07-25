Sve dublji razdor: Biljana Đorđević saopštila loše vesti za blokadere

Sukobi među blokaderima ne jenjavaju, a sada je iz Zeleno-levog fronta (ZLF) stigla poruka da "bloakderska" lista ostaje bez njihove podrške, čime su dodatno produbljene podele .

Protal "Nova" napisala je tekst pod naslovom "Ko će iz opozicije ustupiti svoja mesta u biračkom odboru Studentskoj listi: Pitali smo studente i opozicionare koji su im pružili podršku", a komentar Biljane Đorđević iz ZLF je sve rekao.

Naime, ona je istakla da ZLF nije doneo odluku da ustupi mesta ''studentskoj listi'' u biračkim odborima.

"Zeleno-levi front nije doneo odluku o tome da ustupi svoja mesta u stalnim sastavima biračkih odbora. Ukoliko Studentski pokret želi da razgovaramo o tome, znaju gde mogu da nas nađu", kazala je Đorđević za Novu.



Ovakve izjave Biljane Đorđević jasno pokazuju da blokaderi nisu jedinstveni, a ostaje da vidimo kako će joj odgovoriti predstavnici ove liste.

Autor: A.A.