Predsednik Vučić na promociji najmlađih oficira Vojske Srbije istakao je snagu i hrabrost nove generacije čuvara našeg neba.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.
Kako je tom prilikom istakao ponosan je na godine posvećenosti našoj vojsci.
- Želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju.
- Danas je Srbija dovoljno snažna, pre svega, zahvaljujući vojnicima i oficirima, a i vama koji dolazite sa ogromnom nadom i verom da ćete i naše nebo i našu zemlju umeti i uspeti da sačuvate.
- Živela Vojska Srbije, živela Srbija - poručio je predsednik Srbije.
Autor: A.A.