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SRBIJA JE DANAS NEOSVOJIVA TVRĐAVA Ovo je Vučićeva moćna poruka za novu gardu čuvara naše domovine! Sa ovakvom mladošću i znanjem NIKO NAS NE MOŽE USLOVITI

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Vučić na promociji najmlađih oficira Vojske Srbije istakao je snagu i hrabrost nove generacije čuvara našeg neba.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije u kasarni "General Jovan Mišković" na Banjici.

Kako je tom prilikom istakao ponosan je na godine posvećenosti našoj vojsci.

- Želim da kažem da mi je izuzetna čast što smo iznedrili još jednu generaciju divnih mladih momaka i devojaka koji će svojom hrabrošću, odvažnošću i pre svega znanjem čuvati i štititi našu zemlju.

- Danas je Srbija dovoljno snažna, pre svega, zahvaljujući vojnicima i oficirima, a i vama koji dolazite sa ogromnom nadom i verom da ćete i naše nebo i našu zemlju umeti i uspeti da sačuvate.

- Živela Vojska Srbije, živela Srbija - poručio je predsednik Srbije.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

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