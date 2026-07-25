Novi podaci o državnoj pomoći: Hiljade građana dobilo subvencije, Macut razgovarao sa ministrima

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut nastavio je i danas redovne sastanke sa resornim ministrima, na kojima je bilo reči o realizaciji aktuelnih projekata, kao i o planovima za naredni period.

Tokom dana razgovarao je sa ministarkom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić Kovačević, ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demom Berišom, ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem, ministrom za brigu o selu Milanom Krkobabićem i ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Na sastanku sa ministarkom Jelenom Žarić Kovačević razmatrani su rezultati sprovođenja Alimentacionog fonda, kroz koji je država preuzela ulogu garanta za isplatu alimentacije. Prema njenim podacima, trenutno 889 dece redovno prima ovu vrstu podrške, a iz fonda je do sada isplaćeno ukupno 54.209.260 dinara.

Ministarka je navela da alimentaciju trenutno prima i 77 očeva, kao i da se isplata vrši za 44 dece koja su postala punoletna, ali se i dalje redovno školuju.

Govoreći o demografskoj politici, Žarić Kovačević je istakla da mere države daju rezultate, posebno program subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Zahvaljujući tom programu, oko 1.700 majki danas odgaja decu u sopstvenim domovima.

Za realizaciju ovog programa država je do sada izdvojila oko 28 miliona evra. U periodu od maja 2025. do jula 2026. godine odobreno je 721 rešenje u ukupnoj vrednosti od 1.395.455.651,27 dinara, odnosno oko 12 miliona evra, dok su u poslednja tri meseca odobrene 173 subvencije.

Na sastanku sa ministrom za javna ulaganja Darkom Glišićem predstavljeni su kapitalni projekti iz oblasti visokogradnje koji su u nadležnosti tog ministarstva. Kako je navedeno, trenutno se širom Srbije izvode radovi na 67 gradilišta, čija ukupna vrednost iznosi 67 milijardi dinara.

Glišić je ukazao da građani tokom obilaska gradilišta najčešće pokreću pitanje vodosnabdevanja, zbog čega je toj temi posvećena posebna pažnja u razgovoru sa predsednikom Vlade.

Macut je tokom sastanka sa ministrom za brigu o selu Milanom Krkobabićem ocenio da bi zajedničke aktivnosti tog ministarstva i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju mogle dodatno doprineti unapređenju demografske slike Srbije.

Krkobabić je istakao da programi obnove domova kulture i kupovine seoskih kuća daju dobre rezultate i naglasio da među mladima postoji veliko interesovanje za kupovinu domaćinstava uz državne subvencije.

Do sada je, prema njegovim rečima, dodeljeno 4.450 seoskih kuća u brojnim mestima širom Srbije, a među korisnicima je veliki broj visokoobrazovanih mladih ljudi prosečne starosti oko 28 godina. Tokom ove godine odobrena je dodela 275 kuća, dok se još oko 200 zahteva nalazi u postupku odobravanja.

Autor: S.M.