Jovanov odbrusio opozicionaru: Svaka dobra vest za Srbiju Borku Stefanoviću izaziva uslovni refleks

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov reagovao je na negativne komentare Borka Stefanovića povodom odluke Sjedinjenih Američkih Država da carinske tarife za srpsku robu budu nula odsto, navodeći da je ta odluka uspeh države Srbije.

Nakon komentara Borka Stefanovića, Jovanov se oglasio na društvenoj mreži Iks.

- Svaka dobra vest za Srbiju Borku Stefanoviću izaziva uslovni refleks. Doživi je kao lični problem i odmah krene da porekne, izokrene i negira ono što se desilo.Postavlja se pitanje zašto to radi. Odgovor je jednostavan. Zato što se uspeh Srbije, posebno na međunarodnom planu, ne uklapa u njegovu i njihovu predstavu Srbije kao zemlje koja treba poslušno i bespogovorno da izvršava tuđe zahteve u tuđem interesu, a ne da vodi samostalnu politiku u sopstvenom. Logično je što ljudi koji su sopstvenu politiku sveli na puzanje pred Piculom ne mogu da shvate da Srbija danas razgovara ravnopravno sa najmoćnijim državama sveta i da u tim razgovorima štiti i ostvaruje sopstvene interese. Zato im je svaki uspeh Srbije problem. Ne zato što nije dobar za državu, već zato što predstavlja dokaz da je njihova politika pogrešna - zaključuje Milenko Jovanov.

Свака добра вест за Србију Борка Стефановића изазива условни рефлекс. Доживи је као лични проблем и одмах крене да порекне, изокрене и негира оно што се десило.



Поставља се питање зашто то ради. Одговор је једноставан. Зато што се успех Србије, посебно на међународном плану,… — Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 25. јул 2026.

Autor: S.M.