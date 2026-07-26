TEROR TZV. KOSOVSKE POLICIJE NAD SRBIMA SE NASTAVLJA: Incident na slavi manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena

U manastiru Svetog arhanđela kod Prizrena danas je u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji i rezanju slavskog kolača obeležena slava - Svetog Arhangela Gavrila, a takozvana kosovska policija je na ulazu u portu pretresala vernike.

Liturgiju je služio mitropolit raško - prizrenski Teodosije, koji je u svojoj besedi poručio da reč "Bog je sila moja" i danas drži Srbe na našem svetom Kosovu i Metohiji i istakao da ono što je Božije ne može proći niti ljudi mogu uništiti.

- Toga treba da budemo stalno svesni. I ove svetinje koje smo od Boga preko naših blagovernih kraljeva i careva i vladara i arhiepiskopa i patrijaraha primili u nasleđe, u kojima se molimo, to je Božije i niko nam to oteti ne može. Jedino možemo izgubiti ono što je Božije, što smo primili od Boga, ako mi ne budemo dostojni tih svetinja i Božijega puta - rekao je mitropolit Teodosije.

Mitropolit je istakao da danas kada je najteže na našem svetom Kosovu i Metohiji, kada su gradovi ostali bez Srba, i u vreme kada preti opasnost i našim svetinjama i malobrojnim Srbima, vernici i poklonici sve više dolaze u svetinje čime, kako je rekao, pokazuju da nisu zaboravili ono što je Božije.

- Nema jačeg oružja i nikakve zemaljske sile koja bi bila jača od toga da mi sačuvamo naše svetinje. Jer Gospod hoće da se sabiramo u ljubavi Njegovoj. Rekao je: Gde je dvoje ili troje sabrano u moje ime, i ja sam tu prisutan. A kada je Gospod prisutan na tom mestu, onda nam zaista niko ne može ništa. Ono čega treba da se plašimo, pojedinačno i kao narod, to je da mi ne pravimo greške, da mi ne činimo ono što nije Božije - kazao je mitropolit raško - prizrenski.

- Mogli ste i danas da vidite, pored svakodnevnog kršenja ljudskih prava Srba, danas je ovaj narod svedočio i kršenju i ljudskih i verskih prava. Veliki broj pripadnika policije, svaki vernik je danas pretresen. Šta na kraju da kažemo? Mi odgovaramo na sve to upravo svojom sabornošću. Najbolji odgovor na mržnju, najbolji odgovor na represiju, na svakodnevne pritiske jeste molitveno okupljanje, da se okupljamo u veri, da nas bude što više- istakla je Parlićeva.

Ona je zahvalila ljudima, posebno mladima iz svih krajeva Srbije i iz regiona što su danas u Arhangelima, gde mogu da se upoznaju sa svojim kulturno-istorijskim nasleđem i korenima, ali i da, kako je rekla, podignu svest o svojoj veri, nacionalnoj pripadnosti i državnosti srpske države.

- Veliki broj vernika, gotovo tri decenije od završetka ratnih sukoba, koji zapravo za srpski narod nikada nisu ni završeni, ali naša crkva danas, posle tog vremena, svedoči da u porušenim, obnovljenim hramovima nikada više vernika nije bilo nego koliko ih danas ima na prostorima Kosova i Metohije. Želim da svim pravoslavnim vernicima čestitam ovaj veliki praznik i neka naš Sveti Arhangel Gavrilo blagovest lepu prenese Gospodu, prenese ljubav srpskog naroda sa Kosova i Metohije koji željno iščekuje Božju pravdu - rekla je Parlićeva.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić koji je danas prisustvovao obeležavanju slave u Arhangelima, izjavio je da je srećan i zahvalan Bogu što je zajedno sa vernicima iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine danas u Prizrenu.

- Da je zaista veliki broj vernika i danas prisutan, da to svedoči i o tome da su naše svetinje neuništive, da koren, ukoliko je više utemeljen u veri, u duhovnosti, u identitetu, garantuje obnovu života. I ovaj današnji praznik sve to skupa potvrđuje- rekao je Milić.

On je ukazao da je tokom jučerašnjeg dana oko šest sati proveo na administrativnim prelazima Merdare i Jarinje zbog, kako je naveo, navodnih administrativnih začkoljica, ali da ga ni to nije sprečilo da danas bude sa svojim narodom.

- Učinili su sve da ne budemo danas ovde, ali mislim da je ovo najbolji odgovor. Uprkos svemu, treba da se okupljamo na ovim svetim mestima i ja sam siguran da će nas i iduće godine, ako Bog da, biti još više. Srećan praznik svima koji danas slave- poručio je Milić.

Danijela Tomić iz Kosovske Mitrovice izjavila je da je utisak prelep svaki put kada dođe u Prizren.

-To je neki poseban osećaj i uvek volim, kad god mogu, da dođem - rekla je ona.

- Prvi put sam ovde i baš mi je drago što sam došla. I iskreno, prelepo je i osećaj je neopisiv što smo ovde i što se ovoliki broj ljudi okupio - rekla je Katarina Komarica iz Obrenovca.Po završetku liturgije priređen je prigodan kulturno - umetnički program gde su nastupila folklorna društva i glumac Milan Vasić.

Konaci manastira Svetih arhangela spaljeni su tokom martovskog pogroma, a radovi na njihovom obnavljanju završeni su 2014. godine.

Manastir Sveti arhangeli podignut je na mestu jedne starije crkve, a građen je od 1343. do 1352. godine, kao zadužbina cara Dušana.

U njemu je živelo oko 200 monaha sa prvim igumanom, blaženim mitropolitom Jakovom, koji se starao o izgradnji manastira.

U glavnoj manastirskoj crkvi sahranjen je car Dušan, a pomirenje Srpske crkve i Carigradske patrijaršije, koje se dogodilo u manastiru, najznačajniji je događaj nakon Dušanove smrti.

Autor: D.B.