Ne valja Vučićeva Srbija?! Pobuna bahatih, besnih i bogatih: Ma, gde je to blokaderska sudija Ksenija Marić?! (FOTO, VIDEO)

Zaštitnica blokadera, sudija Ksenija Marić, baškari se na Havajima.
Društvo Marićevoj, inače, pravi nevenčani suprug Bruno Vekarić.
- Okle lova ćero? Ne valja Vučićeva Srbija? - upitao je Vučićević u programu.
Судија-блокадерка Ксенија Марић на Хавајима. Тешко е… pic.twitter.com/uVdUW6COtu— Драган Ј. Вучићевић (@vucicevicdj) 26. јул 2026.
Inače, Marićeva je u žižu javnosti dospela nedavno nakon što je ukinula rešenje o policijskom zdržavanju profesora Veljka Rakovića, koji je uhapšen nakon niza skandaloznih objava u kojima poziva na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.