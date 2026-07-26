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Ne valja Vučićeva Srbija?! Pobuna bahatih, besnih i bogatih: Ma, gde je to blokaderska sudija Ksenija Marić?! (FOTO, VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Zaštitnica blokadera, sudija Ksenija Marić, baškari se na Havajima.

Društvo Marićevoj, inače, pravi nevenčani suprug Bruno Vekarić.

- Okle lova ćero? Ne valja Vučićeva Srbija? - upitao je Vučićević u programu.

Inače, Marićeva je u žižu javnosti dospela nedavno nakon što je ukinula rešenje o policijskom zdržavanju profesora Veljka Rakovića, koji je uhapšen nakon niza skandaloznih objava u kojima poziva na ubistvo predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice.

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