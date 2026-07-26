'HTELI SU NOVI GAZIMESTAN' Petković: Kurtijeva represija ne prestaje - na udaru i majke sa bebama u Prizrenu

Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je osudio represivne mere "Kurtijeve policije" tokom obeležavanja Slave manastira Svetih Argangela u Prizrenu.

- Pripadnici Kurtijeve policije želeli su da isprovociraju novi Gazimestan danas tokom obeležavanja Slave manastira Svetih Argangela u Prizrenu. Pretresali su čak i majke s bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku branili da obavljaju svoj posao. Nova Kurtijeva represija na delu!

O najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava Srba od strane Prištine ćemo obavestiti sve međunarodne predstavnike, a srpski narod je svojim nezapamćenim brojem, sabornošću i mirnim i dostojanstvenim obeležavanjem slave, poslao najsnažniji odgovor - da su sloga i vera jači od svakog terora - naveo je Petković.

Members of Kurti’s police wanted to provoke new Gazimestan today at the celebration of the Monastery of Holy Archangels’ St. Patrons day in Prizren. They were even searching mothers with babies in the trolleys, women, young men and the media that were reporting were forbidden to… pic.twitter.com/kneeqwvgBB — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 26. јул 2026.

Autor: Iva Besarabić