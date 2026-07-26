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'HTELI SU NOVI GAZIMESTAN' Petković: Kurtijeva represija ne prestaje - na udaru i majke sa bebama u Prizrenu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, oglasio se na društvenoj mreži Iks, gde je osudio represivne mere "Kurtijeve policije" tokom obeležavanja Slave manastira Svetih Argangela u Prizrenu.

- Pripadnici Kurtijeve policije želeli su da isprovociraju novi Gazimestan danas tokom obeležavanja Slave manastira Svetih Argangela u Prizrenu. Pretresali su čak i majke s bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku branili da obavljaju svoj posao. Nova Kurtijeva represija na delu!

O najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava Srba od strane Prištine ćemo obavestiti sve međunarodne predstavnike, a srpski narod je svojim nezapamćenim brojem, sabornošću i mirnim i dostojanstvenim obeležavanjem slave, poslao najsnažniji odgovor - da su sloga i vera jači od svakog terora - naveo je Petković.

Autor: Iva Besarabić

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