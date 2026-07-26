'MAJKU I NE ZOVEM OVIH DANA, DA JE NE MUČIM...' Vučić iz Banovog Polja poslao emotivnu poruku: Kad sve ovo prođe, otići ću da joj ODNESEM CVET ŠTO JE IZDRŽALA

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je narodnom veselju u Banovom Polju kod Bogatića, odakle je poručio da je porodica bila i ostala stub srpskog društva



Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, prisustvovao je večeras velikom narodnom veselju u Banovom Polju kod Bogatića, gde je istakao da je porodica stub srpskog društva.

- Porodica je stub srpskog društva, uvek bila i biće. Oni koji napadaju porodicu, pokazuju da ne razumeju srpskog čoveka i suštinu države. Nekad mi je žao tih ljudi, teško vam je da to trpite, ali oni ništa nisu razumeli i nikada neće. Naše je da razumemo, saslušamo i reagujemo u skladu sa potrebom naroda. Nema te vlasti kojom će biti ljudi 100 posto zadovoljni, ali ako pokazujete rad i trud... Majku ne zovem, da je ne mučim ova dva tri dana, a kad prođe ovo, otići ću da joj odnesem cvet što je izdržala - rekao je Vučić.