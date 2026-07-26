AKTUELNO

Politika

UPUTIO JEZIVE PRETNJE PREDSEDNIKU VUČIĆU: Uhapšen muškarac u munjevitoj akciji policije i tužilaštva

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministadstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca koji je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

Ovaj muškarac je, kako saznajemo, preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem.

Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#MUP

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

#pretnje

POVEZANE VESTI

Politika

EKSKLUZIVNO! Brnabić za Pink o hapšenju lica koje je uputilo JEZIVE PRETNJE njoj i predsedniku Vučiću

Hronika

SAZNAJEMO! Zemunac iz Rožaja uhapšen zbog pretnji smrću tužiocu Stefanoviću i ministru Vujiću - Pogledajte snimak policijske akcije (VIDEO)

Politika

HITNA AKCIJA POLICIJE: Uhapšen zbog jezivih pretnji porodici predsednika Vučića i Ani Brnabić

Politika

ČOVEK UHAPŠEN ZBOG PRETNJI VUČIĆU OSUĐIVAN ZBOG DILOVANJA DROGOM: Pre tri godine napao i košarkaša

Politika

UDARNO: Uhapšen muškarac koji je slao JEZIVE PRETNJE posle razotkrivanja afere 'zvučni top'

Hronika

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO! Evo ko je danas uhapšen u velikoj akciji,četvorica pripremala ubistvo u Beogradu