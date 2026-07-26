(VIDEO) MINISTARKA MESAROVIĆ SA GOLIJE POSLALA JASNU PORUKU: Predsedniče Vučiću, svi su uz vas! Zaigrala i kolo uz zvuke srpske trube sa meštanima

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas Moravički okrug i razgovarala sa meštanima sela Gradac, Srednja reka, Daići, Bele vode, Devići, Brusnik i Ostatija.

Ministarka je istakla da joj je posebna čast što je u selu Gradac i zahvalila se meštanima gorepomenutih sela na veličanstvenom dočeku.

-Puno mi je srce što sam danas ovde s vama i što ću imati prilike da razgovaram o daljem razvoju Ivanjice i svih naših sela. Veliko hvala na podršci koju pružate našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Hajde odavde da poručimo našem predsedniku da ćemo se boriti i da Srbija nikad neće stati. Predsedniče Vučiću, kada god da budu izbori, građani Ivanjice, Golije, svi smo sa vama i borićemo se do poslednjeg daha da ne pustimo one da zaustave Srbiju. Nećemo dozvoliti da Srbijom upravljaju oni za koje KiM nije Srbija, za koje Vojvodina nije Srbija- rekla je Mesarović i dodala:

- Nećemo dozvoliti da ovom zemljom upravljaju oni kojima srpska zastava nije svetinja, da dalje razaraju našu zemlju. Pružaćemo podršku našem predsedniku i SNS. Tog dana, kada budu izbori, Srbija odlučuje o budućnosti naše dece.

Ministarka je istakla da je pred narodom važan zadatak u narednim mesecima, da budu složni i ujedinjeni.

-Ujedinjeni se borimo za budućnost naše zemlje i gradimo ono što je Aleksandar Vučić počeo 2012. Tada je zahvaljujući njegovoj mudroj politici doveo Srbiju do toga da smo jedna od najrazvijenijih zemalja u Evropi, da smo dobri i sa Kinom, Rusijom, Amerikom. Hoćemo da nastavimo sa mirom i stabilnošću. Nećemo dozvoliti ni Đilasu, ni Mariniki, ni Ponošu, da unište Srbiju. Nećemo dozvoliti da se vrate oni da bi Srbija bila opet na kolenima, a deca se raseljavala po svetu. Za koji mesec je pred nama najvažniji zadatak, ujedinjeni i složni borimo se i nikad jaču poruku dajemo Aleksandru Vučiću i predsedniku SNS Milošu Vučeviću. Živela Srbija- zaključila je potpredsednica Vlade.

Ministarka je nakon razgovora sa meštanima i obraćanja okupljenima, sa kojima je bila više od dva sata, prihvatila poziv domaćina da zaigra kolo, čime je dodatno ulepšala atmosferu skupa u selu Gradac.

Uz zvuke narodne muzike pridružila se meštanima, koji su je pozdravili aplauzom i osmesima. Dobro raspoloženje, pesma i igra obeležili su druženje, a ministarka je poručila da su upravo ovakvi susreti prilika da se još bolje čuju potrebe naroda i učvrsti zajedništvo.

Autor: D.B.