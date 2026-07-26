'ODSEĆI ĆU TI GLAVU' Ovo je muškarac koji je vitlao NOŽEM i uputio MONSTRUOZNE PRETNJE predsedniku Vučiću - Pogledajte JEZIV SNIMAK (VIDEO)

Po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministadstva unutrašnjih poslova uhapsili su muškarca koji je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

Ovaj muškarac je, kako saznajemo, preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem.

Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Kako saznajemo, u pitanju je Stevanović Saša, rođen 1971. godine u Kragujevcu, sa prijavljenim prebivalištem u Kragujevcu.

- Ja sam iz Kragujevca. Saša Stevanović. Vučiću, ubiću te! Ja ti pretim otvoreno da ću da ti skinem glavče. Evo ovako - govori Stevanović u kameru dok istovremeno rukom pokazuje kao da seče sopstveni vrat.

On je zatim ustao sa stolice na kojoj je sedeo dok je snimao monstruoznu poruku, pa ponovio:

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"Evo ovako, hoćeš da ti pokažem?"

Zatim je otišao do druge prostorije, pri čemu se sve vreme snimao, a zatim uzeo ogroman nož i ponovo se obratio predsedniku Srbije.

- Zapamti, Vučiću... A tebi Vučićeviću, tebi će da letne glava od mog sina. A tebi Vučiću, pogledaj, ovako ću da ti odsečem glavu - naglasio je Stevanović, zapretivši i glavnom uredniku Informera.

Nožem je ponovo više puta prevukao preko sopstvenog vrata.

Pogledajte ovaj jeziv snimak.

Inače, Stevanović na početku ovog monstruoznog video-zapisa spominje hapšenje Miroslava Filipovića, koje se dogodilo juče, a o čemu je Informer prvi pisao.

Filipović je, podsetimo, poznati blokader iz Loznice koji je svojevremeno priželjkivao smrt penzionerima, a koji je juče uhapšen zbog krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti.

Autor: Pink.rs