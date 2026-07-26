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OVAKO JE MALI MIHAJLO DOČEKAO PREDSEDNIKA! Banovo Polje priredilo Vučiću veličanstvenu dobrodošlicu: Borba za Srbiju DO KONAČNE POBEDE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Vučić posetio Banovo Polje i istakao važnost strateških projekata za razvoj Mačve i Srbije.

"Dragi prijatelji, dobro je što sam došao u Banovo Polje da vidimo šta to odmah moramo ovde da uradimo. I hvala malom Mihajlu na ovom divnom dočeku", objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu nakon posete ovom kraju.

- Naše je da razumemo i saslušamo narod i da reagujemo u skladu sa njegovim potrebama. Završavamo strateški projekat brze saobraćajnice Slepčević–Badovinci, što je velika stvar za čitavu Mačvu. Napravićemo i školu, vrtić i izvorište vode za pet sela, ali putevi su ljudima najpreči.

- Pred nama nije lako vreme, ali lakše nam je kada znamo da će naša stopa rasta omogućiti povećanje plata i penzija, a sve to zahvaljujući vrednim rukama našeg naroda. Vas molim da radite više nego ikada i da se borite svakoga dana, a mi možemo da obećamo naporan rad i nastavak razvoja Srbije.

"Bićemo posvećeni i Srbija će uvek biti naša prva briga", ističe Vučić i dodaje:

- Borićemo se i daćemo sve od sebe jer imamo najvažniju ideju, a to je Srbija i njen napredak. Živeo Bogatić! Živela Mačva! Do konačne pobede!

Autor: Iva Besarabić

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