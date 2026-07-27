Savet za monitoring: Zahtevamo proširenje istrage i na članove Revizione komisije

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost, organizacija posvećena principima vladavine prava i borbi protiv korupcije, izvršio je pravnu analizu Naredbe o sprovođenju istrage broj KTI-13/2025, koju je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) donelo 01.08.2025. godine, kao i najnovijih dokaza o dokumentima koje je usvojila Reviziona komisija za stručnu kontrolu tehničke dokumentacija za objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji.

Prilikom ove opsežne pravne analize, uočili smo ključni propust koji dovodi u pitanje pravni osnov celokupne istrage i zatražili smo od tužioca Jasmine Milanović Ganić proširenje istrage i na članove Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije, koji su direktni tvorci pravnog i faktičkog osnova za povećanje vrednosti projekta, ili obustavu iste sve dok se svi odgovorni ne izjednače pred zakonom, polazeći od Ustavnog i Evropskom poveljom o ljudskim pravima ustanovljenog principa jednakosti pred zakonom, kao i da nema lica koja uživaju posebnu zaštitu.

Članovi državne Revizione komisije, u kojoj su bili Vladan Đokić, Sanja Fric i Vladan Kuzmanović, nisu odlučivali samo o novcu. Davanjem pozitivnog mišljenja na Idejni projekat, oni su istog dana usvojili sve arhitektonske, građevinske, mašinske i druge projekte, uključujući i:

· Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad,

· Projekat arhitekture dogradnje i adaptacije pothodnika u železničkoj stanici Novi Sad i

· Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u TPS Novi Sad.

Bez ovog pozitivnog mišljenja, država ne bi mogla da izda građevinsku dozvolu, a ceo projekat izgradnje brze pruge bio bi zaustavljen.

Đokić, Fric i Kuzmanović su posebno zanimljivi jer su bili deo Revizione komisije, a nalaze se na najsnažnijoj opozicionoj izbornoj listi, prethodnih meseci često nastupaju u javnosti optužujući vlast i članove Vlade da su odgovorni za pad nadstrešnice, a da pri tom nijednom nisu pomenuli svoju ulogu u ovom procesu - a očigledno je da su računali da će JTOK sakriti njihove radnje i isključiti ih istrage.

Pomenuta lica lica se u Naredbi o sprovođenju istrage JTOK od 01.08.2025. godine ne pominju, niti su predmet istrage i postavljamo pitanje zašto JTOK skriva činjenicu da su njihove radnje direktno i nedvosmisleno stvorili uslove za sve kasnije događaje, što će biti predmet naše dalje pravne analize.

Autor: S.M.