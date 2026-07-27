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TAMO NIKO NEĆE UDARITI NA DRŽAVU: Novom mostu u Hrvatskoj hitno potrebna velika sanacija

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP ||

Mostu u Hrvatskoj otvorenom pre samo četiri godine već je potrebna sanacija, ali se tamo, za razliku u Srbiji, neće javiti blokaderi koji će zbog toga da udare na državu.

Kako prenose mediji u Hrvatskoj, Pelješki most mora u ozbiljnu sanaciju, a radovi će trajati mesecima. I to je sasvim normalna stvar.

Ali tamo se neće javiti blokaderska banda da pljuje po svojoj državi. Samo u Srbiji postoje blokaderi, koji mrze svoju zemlju, preziru njene uspehe, preziru tuđi rad, znoj, ulaganja.

Samo u Srbiji postoje oni koji u svemu traže nešto loše.

Autor: Pink.rs

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