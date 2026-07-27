TAMO NIKO NEĆE UDARITI NA DRŽAVU: Novom mostu u Hrvatskoj hitno potrebna velika sanacija

Mostu u Hrvatskoj otvorenom pre samo četiri godine već je potrebna sanacija, ali se tamo, za razliku u Srbiji, neće javiti blokaderi koji će zbog toga da udare na državu.
Kako prenose mediji u Hrvatskoj, Pelješki most mora u ozbiljnu sanaciju, a radovi će trajati mesecima. I to je sasvim normalna stvar.
Ali tamo se neće javiti blokaderska banda da pljuje po svojoj državi. Samo u Srbiji postoje blokaderi, koji mrze svoju zemlju, preziru njene uspehe, preziru tuđi rad, znoj, ulaganja.
27. јул 2026.
Samo u Srbiji postoje oni koji u svemu traže nešto loše.
Autor: Pink.rs