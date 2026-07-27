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SKANDAL U KUMANOVU! Vandali oskrnavili prostorije srpskog društva, Kokanović: Srbija neće ostaviti svoj narod (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu ||

Prostorije Kulturno-umetničkog društva „Srpski vez“ u Kumanovu našle su se na meti vandala, nakon što je oštećena tabla ovog udruženja, a na objektu ispisan grafit „UČK“.

Povodom ovog događaja oglasio se direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Vladimir Kokanović, koji je obišao prostorije društva kako bi se lično upoznao sa nastalom štetom i razgovarao sa predstavnicima udruženja.

Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

– Najoštrije osuđujem napad na prostorije Kulturno-umetničkog društva „Srpski vez“ u Kumanovu. Svaki napad na institucije i organizacije koje okupljaju naš narod, čuvaju srpski jezik, kulturu, tradiciju i identitet predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost i šalje poruku koja ne doprinosi međusobnom poverenju i stabilnosti – poručio je Kokanović.

On je istakao da je predstavnicima društva preneo punu podršku Republike Srbije i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, naglasivši da srpska zajednica neće ostati bez pomoći.

– Danas sam obišao prostorije društva kako bih se lično uverio u nastalu štetu i razgovarao sa predstavnicima udruženja. Preneo sam im punu podršku Republike Srbije i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, uz poruku da neće ostati sami i da ćemo nastaviti da pružamo podršku njihovom radu – rekao je Kokanović.

Video: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Zahtev za hitnu istragu

Direktor Uprave pozvao je nadležne institucije Republike Severne Makedonije da u najkraćem roku rasvetle okolnosti ovog incidenta i odgovorne izvedu pred lice pravde.

Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

– Očekujemo da nadležni organi Republike Severne Makedonije hitno rasvetle ovaj incident, identifikuju i procesuiraju odgovorne, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i ugrožavanje kulturnih i nacionalnih institucija nisu prihvatljivi – naglasio je.

Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Podrška Srbima u Severnoj Makedoniji

Kokanović je ocenio da Srbi u Severnoj Makedoniji svojim radom daju doprinos društvu u kojem žive, istovremeno negujući svoj jezik, kulturu i tradiciju uz poštovanje države čiji su građani.

Video: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

– Upravo zato, njihova bezbednost, pravo na očuvanje identiteta i nesmetan rad njihovih udruženja moraju biti zaštićeni – istakao je.

On je zaključio da će Republika Srbija nastaviti da pruža institucionalnu podršku srpskom narodu u regionu.

Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

– Republika Srbija će, kroz institucije sistema, nastaviti da bude pouzdan oslonac našem narodu u regionu i da pruža podršku svim organizacijama koje čuvaju srpski identitet, kulturu i nacionalno jedinstvo – poručio je Kokanović.

Napad na prostorije Kulturno-umetničkog društva „Srpski vez“ dodatno je uznemirio pripadnike srpske zajednice u Kumanovu, koji očekuju da nadležni organi što pre rasvetle slučaj i obezbede uslove za nesmetan rad kulturnih i nacionalnih udruženja.

Video: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Video: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Video: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

#Kumanovo

#UČK

#Vladimir Kokanović

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