Izvor: Pink.rs, Foto: Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu | |

SKANDAL U KUMANOVU! Vandali oskrnavili prostorije srpskog društva, Kokanović: Srbija neće ostaviti svoj narod (FOTO+VIDEO)

Prostorije Kulturno-umetničkog društva „Srpski vez“ u Kumanovu našle su se na meti vandala, nakon što je oštećena tabla ovog udruženja, a na objektu ispisan grafit „UČK“.

Povodom ovog događaja oglasio se direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Vladimir Kokanović, koji je obišao prostorije društva kako bi se lično upoznao sa nastalom štetom i razgovarao sa predstavnicima udruženja.

– Najoštrije osuđujem napad na prostorije Kulturno-umetničkog društva „Srpski vez“ u Kumanovu. Svaki napad na institucije i organizacije koje okupljaju naš narod, čuvaju srpski jezik, kulturu, tradiciju i identitet predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost i šalje poruku koja ne doprinosi međusobnom poverenju i stabilnosti – poručio je Kokanović.

On je istakao da je predstavnicima društva preneo punu podršku Republike Srbije i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, naglasivši da srpska zajednica neće ostati bez pomoći.

– Danas sam obišao prostorije društva kako bih se lično uverio u nastalu štetu i razgovarao sa predstavnicima udruženja. Preneo sam im punu podršku Republike Srbije i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, uz poruku da neće ostati sami i da ćemo nastaviti da pružamo podršku njihovom radu – rekao je Kokanović.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Zahtev za hitnu istragu

Direktor Uprave pozvao je nadležne institucije Republike Severne Makedonije da u najkraćem roku rasvetle okolnosti ovog incidenta i odgovorne izvedu pred lice pravde.

– Očekujemo da nadležni organi Republike Severne Makedonije hitno rasvetle ovaj incident, identifikuju i procesuiraju odgovorne, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i ugrožavanje kulturnih i nacionalnih institucija nisu prihvatljivi – naglasio je.

Podrška Srbima u Severnoj Makedoniji

Kokanović je ocenio da Srbi u Severnoj Makedoniji svojim radom daju doprinos društvu u kojem žive, istovremeno negujući svoj jezik, kulturu i tradiciju uz poštovanje države čiji su građani.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

– Upravo zato, njihova bezbednost, pravo na očuvanje identiteta i nesmetan rad njihovih udruženja moraju biti zaštićeni – istakao je.

On je zaključio da će Republika Srbija nastaviti da pruža institucionalnu podršku srpskom narodu u regionu.

– Republika Srbija će, kroz institucije sistema, nastaviti da bude pouzdan oslonac našem narodu u regionu i da pruža podršku svim organizacijama koje čuvaju srpski identitet, kulturu i nacionalno jedinstvo – poručio je Kokanović.

Napad na prostorije Kulturno-umetničkog društva „Srpski vez“ dodatno je uznemirio pripadnike srpske zajednice u Kumanovu, koji očekuju da nadležni organi što pre rasvetle slučaj i obezbede uslove za nesmetan rad kulturnih i nacionalnih udruženja.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video