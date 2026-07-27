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Saznajemo! Konsultantska firma Bodiroge na spisku prinudne naplate

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Dejan Bodiroga, koji se nalazi na 25. mestu blokaderske liste za vanredne parlamentarne izbore, ne snalazi se baš najbolje u biznis vodama, a za to postoje i konkretni dokazi.

Kako saznajemo, Bodirogina konsultantska firma "DB Sports konsalting", nalazi se na spisku prinudne naplate.

Prethodno je prinudna naplata sprovedena i nad restoranom koji se dovodi u vezi sa njegovim imenom.

Imajući ovo u vidu, građani Srbije trebalo bi da se zapitaju kako bi Bodiroga vodio ekonomiju zemlje, kad ne može da vodi ni svoje firme.

Autor: A.A.

#DB Sports konsalting

#Dejan Bodiroga

#Konsultantska firma

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