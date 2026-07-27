UDARNO! Filipoviću određen kućni pritvor - dosta je bilo blokaderskog terora

Kako Informer piše, Miroslavu Filipoviću blokaderu iz Loznice, određen je kućni pritvor u trajanju od tri meseca.

Čovek koji je pretio, kleo svu našu decu, pozivao da deca pockraju od raka, danas mu je na zahtev tužilaštva određen pritvor. Zabranjen mu je pristup elektronskim uređajima, zabranjeno mu je korišće društvenih mreža. Mora da bude u pritvoru naredna tri meseca.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) priveli su Filipovića, blokadera iz Loznice, nakon što su ga pronašli na adresi na kojoj je prijavljen.

Policija je u Filipovićev stan ušla 25.07.2026. godine u 21.20 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 Krivičnog zakona Republike Srbije.

Podsetimo, u pitanju je čovek koji se predstavlja kao nekakav aktivista, a koji je pred veliki skup Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu u junu otvoreno i javno priželjivao smrt 15 penzionera.

Autor: A.A.