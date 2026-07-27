"Ko o čemu, Miki o poštenju!"- Mali objavio tajne mape korupcije Aleksića

Ministar finansija Siniša Mali održao je istorijsku lekciju u Narodnoj skupštini i pred celom Srbijom do temelja srušio lažni mit o "poštenom poljoprivredniku" Miroslavu Aleksiću. Pokazujući grafičke prikaze koruptivne hobotnice, Mali je izneo nepobitne dokaze o tome kako je Aleksić sa svojim pajtosima ispumpao milione evra iz budžeta i zavio Trstenik u crno.

Mali je izlaganje započeo i završio rečenicom koja opisuje svu hipokriziju opozicionog lidera: "Ko o čemu, Miroslav Aleksić o poštenju!"

Ministar Mali je najpre podsetio građane na vreme kada je Aleksić, zajedno sa svojim mentorom Mlađanom Dinkićem iz G17+, žario i palio ekonomskom politikom Srbije:

- U to vreme preko pola miliona radnih mesta je bilo izgubljeno. Fabrike su bile zakatančene, stopa BDP-a negativna (-0,4%), a javni dug preko 50%. Kurs je sa 80 otišao na 120 dinara! Da su ostali još četiri godine, evro bi bio 180 dinara, a ne stabilnih 117,5 kao danas - podsetio je Mali.

On je ogolio i brutalnu istinu o Aleksićevom "uspešnom" vođenju Trstenika:

Prosečna plata u Aleksićevo vreme: jedva 32.000 dinara, dok je preko 5.000 ljudi bilo na ulici bez posla.

Prosečna plata danas: preko 95.000 dinara i nastavlja da raste.

Mali je potom pred poslanicima i kamerama razvio prvu šemu - hobotnicu koruptivnih i lopovskih aktivnosti Miroslava Aleksića:

Poseban šok u sali nastao je kada je ministar finansija razvio drugu šemu, koja detaljno prikazuje pljačku veka na gasifikaciji Trstenika:

- Aleksić je zadužio opštinu kod banaka, a onda bez završene javne nabavke i bez građevinskih dozvola dao posao firmi svog prijatelja Predraga Stevanovića (Boss Petrol / Boss Construction). Rekao mu je: 'Ti kreni da kopaš, pa ćemo posle zajedno da dominiramo i naplaćujemo mrežarinu! - otkrio je Mali i dodao:

- Eto kako je 'pošteni poljoprivrednik' koji proizvodi samo jabuke zgradao 2,86 miliona evra na račun građana Trstenika i Srbije - zaključio je ministar Siniša Mali i patosirao opozicionog lidera pred celom nacijom.

Autor: A.A.