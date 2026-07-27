AKTUELNO

Politika

Pogledajte ovo! Dačić u Skupštini pustio zvučni top i poništio laži blokadera (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na devetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj se raspravlja o poverenju Vladi Republike Srbije, odgovorio je na postavljeno pitanje o “zvučnom topu”.

Ministar Dačić je rekao da je reč o američkom akustičnom uređaju dugog dometa koji je u Srbiju uvezen potpuno legalno 2021. godine. Dodao je da on ima više funkcija i da je jedna od njih slanje poruka na daljinu, kao što su obaveštenja na državnim granicama, u slučaju vanrednih situacija itd.

Ministar je sa telefona pustio zvuk upotrebe zvučnog topa tokom trajanja Samita G20 u Americi, kada se on koristi za rasterivanje demonstranata.

“Molim vas, ja sam pustio snimak upotrebe zvučnog topa, koji svaki građanin na internetu može da vidi. On u Srbiji nikada nije upotrebljen, zato sam vam i pustio. Potpuno je jasno da je taj deo optužbi veoma lako proverljiv”, rekao je Dačić. Istakao je da uređaj ima četiri funkcije, od kojih ta, koju je pustio, u Srbiji nikada nije upotrebljena.

Foto: Mup

Zaključio je da se uređaj nalazi u centralnom magacinu po njegovoj naredbi.

“Žao mi je što nećete da saslušate istinu. Svaki čovek može da vidi na internetu kako izgleda zvuk upotrebe zvučnog topa. On nije upotrebljen. Pripremljen je kao razglas da bi mogao da se čuje u uslovima prisustva velikog broja ljudi”, rekao je ministar Dačić.

Autor: A.A.

#Ivica Dačić

#zvučni top

POVEZANE VESTI

Politika

Dačić sa Bošnjakom u Maroku: Saglasili smo se da je saradnja Srbije i BiH u oblasti unutrašnjih poslova dobra

Politika

IVICA DAČIĆ BORAVIĆE U MARAKEŠU: Predvodiće delegaciju Republike Srbije na 93. zasedanju Generalne skupštine Interpola

Politika

Dačić u oproštajnoj poseti primio ambasadora Kazahstana: Bilateralni odnosi dodatno unapređeni

Društvo

Dačić na graničnom prelazu Gradina - Kalotina sa Demerdžijevim: Ovde smo zbog unapređenja naše granične službe

Politika

MINISTAR DAČIĆ POSETIO KOSJERIĆ: Došao sam da podržim našu zajedničku listu 'Ne damo Srbiju - Aleksandar Vučić' (FOTO)

Politika

Dačić sa ruskim ambasadorom: Nastavak saradnje u borbi protiv kriminala i vanrednim situacijama