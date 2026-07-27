Pogledajte ovo! Dačić u Skupštini pustio zvučni top i poništio laži blokadera (VIDEO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na devetom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj se raspravlja o poverenju Vladi Republike Srbije, odgovorio je na postavljeno pitanje o “zvučnom topu”.

Ministar Dačić je rekao da je reč o američkom akustičnom uređaju dugog dometa koji je u Srbiju uvezen potpuno legalno 2021. godine. Dodao je da on ima više funkcija i da je jedna od njih slanje poruka na daljinu, kao što su obaveštenja na državnim granicama, u slučaju vanrednih situacija itd.

Ministar je sa telefona pustio zvuk upotrebe zvučnog topa tokom trajanja Samita G20 u Americi, kada se on koristi za rasterivanje demonstranata.

“Molim vas, ja sam pustio snimak upotrebe zvučnog topa, koji svaki građanin na internetu može da vidi. On u Srbiji nikada nije upotrebljen, zato sam vam i pustio. Potpuno je jasno da je taj deo optužbi veoma lako proverljiv”, rekao je Dačić. Istakao je da uređaj ima četiri funkcije, od kojih ta, koju je pustio, u Srbiji nikada nije upotrebljena.

Zaključio je da se uređaj nalazi u centralnom magacinu po njegovoj naredbi.

“Žao mi je što nećete da saslušate istinu. Svaki čovek može da vidi na internetu kako izgleda zvuk upotrebe zvučnog topa. On nije upotrebljen. Pripremljen je kao razglas da bi mogao da se čuje u uslovima prisustva velikog broja ljudi”, rekao je ministar Dačić.

Autor: A.A.