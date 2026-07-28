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Blokaderi sada napali i Ðorđa Vukadinovića jer mi se ne sviđaju njegova istraživanja: Nemaju granice

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Blokader Rade Panić napao je Ðorđa Vukadinovića jer mi se ne sviđaju njegova istraživanja.

"Gospodin sve više i otvorenije zastupa interese vlasti i vlasti bliske opozicije. Bilo je sumnjivo i ranije, sada je izvesno. P.S. Nije Jeremić bez razloga kod njega naručivao istraživanja...", napisao je Panić, kao odgovor Vukadinoviću koji je prethodno naveo: 

I nezavisno od slučaja tužiteljke Paunović, čitav ovaj način biranja kandidata za st. listu (sa silnim krugovima, saslušanjima, vetiranjima itd.) podseća malo na upotrebu "vara" na Svetskom prvenstvu)). Manje služi donošenju dobrih odluka, a više zabašurivanju toga ko odluke donosi.

Ovim je opet jasno pokazano da nema koga blokaderi neće napasti. 

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Autor: Pink.rs

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#Đorđe Vukadinović

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