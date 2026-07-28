Ministar Mali upitao Aleksića: Kako se ne sprovode javne nabavke za Ekspo kad je sve na portalu?!

U daljoj raspravi o Predlogu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije na vanrednoj sednici Skupštine polemiku su nastavili ministar finansija Siniša Mali i šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić, a tema je bila specijalizovana izložba Ekspo 2027.

Na tvrdnju Aleksića da se poslovi za projekat Ekspo 2027 dobijaju bez javnih nabavki, Mali je odgovorio da je Aleksić upravo koristio podatke o Ekspu sa portala javnih nabavki.

"Uvaženi narodni poslanik je čitao sve one koji rade na projektu Ekspo, koji je najveći naš razvojni projekat, a sve te informacije, znate gde može da nađe? Na portalu javnih nabavki. Pa kako to da se ne sprovode javne nabavke ako su sve te informacije na portalu javnih nabavki?", upitao je Mali.

On je upitao Aleksića i da li je tačno da su on i njegov brat od Agrokora kupili zemljište od 85 ari i 1.670 metara kvadratnih objekata za samo 702 dinara po objektu?

"A reagujući na to kako je Al Dahra prodata po 4.700 evra, koliko ste već rekli, po hektaru poljoprivrednog zemljišta, podsetiću vas, vi ste kupili građevinsko. Pošto ste vi veliki, pošteni i tako dalje, kako bre to za 702 dinara, i to još od Hrvata ste kupili?", upitao je Mali.

Mali je pitao Aleksića i da li je bio u Fondu za unapređenje resursa građana kao generalni sekretar, zajedno sa svojim tastom Ljubišom Kneževićem, i da li je dobijao novac iz Nacionalne službe za zapošljavanje Trstenika od 2008. do 2012. godine.

Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije - Novog lica Srbije Miroslav Aleksić pitao je prethodno kakve će koristi građani imati od projekta Ekspo, tvrdeći da je reč o "otpremnini" za predstavnike vlasti da je "vrh kriminala i korupcije".

Aleksić je rekao da će Ekspo biti "poslednji ekser u kovčegu vlasti" i naveo da su oni svoje karijere vezali upravo za taj projekat.

Autor: Pink.rs