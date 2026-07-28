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Martens ugasio blokadera Stojkovića! Zakucao ga u crnu zemlju, i njega i laž o 'Sarajevo safariju!'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Blokader i NATO-ovac Čedomir Stojković popio je po nosu od novinara Mihaela Martensa.

Stojković je mreži X pokušao da diskredituje Martensa, kojem je zamerio što mu FAZ nije objavio intervju, što je predsednika Vučića nazvao pametnim čovekom, kao i to što je Martens objavio da je cela priča za koju se Stojković zalagao o "Sarajevo safariju" bila laž!

Na to je odgovorio sam Martens:

"Pomalo sam iznenađen vašom tvrdnjom da ste imali "intervju" sa FAZ-om, jer mi zapravo ne tražimo intervjue od nepoznatih osoba. Ali ako budete tako ljubazni da mi kažete s kim ste razgovarali u FAZ-u, sigurno ćemo razjasniti tu misteriju," naveo je Martens.

Autor: A.A.

#mihael martens

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