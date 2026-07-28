'Imaš li ti obraza bar malo?' Aleksića podsetili na sopstvenu izjavu, sada tvrdi potpuno suprotno

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić ponovo je govorio o mogućem terminu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, ocenjujući da bi oni mogli da budu održani posle 4. oktobra, ali do kraja godine. Njegova nova procena izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su korisnici odmah počeli da dele snimke njegovih ranijih izjava.

U njima je Aleksić kao mogući termin izbora navodio 12. jul, uz obrazloženje da takva procena proizlazi iz informacija kojima raspolaže.

Gostujući u televizijskoj emisiji, Miroslav Aleksić izjavio je da smatra kako će izbori biti održani nakon 4. oktobra, ali da očekuje da će građani na birališta izaći do kraja ove godine.

Kako je rekao, više okolnosti ukazuje na takav razvoj događaja, navodeći da je vlast, prema njegovom mišljenju, već u izbornoj kampanji.

Društvene mreže podsetile na ranije izjave

IMAŠ LI TI OBRAZA BAR MALO? Miroslav Aleksić ponovo daje svoje "procene" da će izbori biti nakon 4. oktobra, kao da smo svi zaboravili da nas je do skoro ubeđivao da će izbori biti 12. jula! pic.twitter.com/Ph2fsTRaQD — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 27. јул 2026.

Međutim, ubrzo nakon nove izjave, na društvenim mrežama počeli su da se dele snimci Aleksićevog ranijeg gostovanja u kojem je kao mogući datum izbora pominjao 12. jul.

Na pitanje da li je opozicija spremna ukoliko izbori budu održani tog datuma, Aleksić je tada odgovorio:

"Rekao sam da se ukazuje da to može da bude 12. jul. To je zapravo na osnovu svih informacija s kojima raspolažemo."

Upravo zbog razlike između dve procene usledile su brojne reakcije korisnika društvenih mreža, od kojih su pojedini postavili pitanje koliko su ovakve političke procene pouzdane.

Autor: A.A.