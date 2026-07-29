AKTUELNO

Politika

Ova presuda pokazuje svu bahatost Aleksića: Kada budem smenio vašeg ministra ti ćeš ostati bez posla

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/Peđa Vučković ||

Presuda od 50.000 dinara zbog vređanja saobraćajnog policajca tokom vršenja svoje družnosti, iz 2021. godine, jasno govori o bahatosti Miroslava Aleksića, prenose mediji.

Naime, kako se vidi iz presude, Aleksić se tada saobraćajnom policajcu obratio rečima:

"Ti zaje****š i maltretiraš narod po Trsteniku. Dokle bre da je**š sve i ko te poslao ovamo. Ceo grad priča o tebi kako samo pišeš i ne je**š živi silu i svi se znamo ovo je mala sredina. Kada budem smenio vašeg ministra, ti ćes ostati bez posla, a ja ću da počistim vašu stanicu".

#Mediji

#Miroslav Aleksić

#Presuda

#Saobraćajni policajac

#bahatost

POVEZANE VESTI

Politika

Nikolić o izjavi Miroslava Aleksića: Još jedna potvrda da je ova trstenička lopuža- Šolakov sluga

Svet

ŠOKANTNA VEST IZ UKRAJINE: Zelenski smenio Zalužnog?

Politika

Ovaj bi da vodi Srbiju? Božić razmontirala Aleksića: Demonstrirao nepismenost - građani ŠIĐANA, mnogo uspeha u radu u kafanU

Politika

'NEMOĆ I BEZIDEJNOST' ĐURIĆ I NIKOLIĆ RAZMONTIRALE ALEKSIĆA I PONOŠA: Čist otrov i mulj! (FOTO)

Politika

RIO TINTO TUŽI MIROSLAVA ALEKSIĆA! Kompanija odbacila optužbe poslanika: Skreće pažnju sa predloga koji je opozicija predložila, navodi neosnovani!

Politika

MUP: Tvrdnje Miroslava Aleksića su netačne i zlonamerne