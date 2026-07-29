Ova presuda pokazuje svu bahatost Aleksića: Kada budem smenio vašeg ministra ti ćeš ostati bez posla

Presuda od 50.000 dinara zbog vređanja saobraćajnog policajca tokom vršenja svoje družnosti, iz 2021. godine, jasno govori o bahatosti Miroslava Aleksića, prenose mediji.

Naime, kako se vidi iz presude, Aleksić se tada saobraćajnom policajcu obratio rečima:

"Ti zaje****š i maltretiraš narod po Trsteniku. Dokle bre da je**š sve i ko te poslao ovamo. Ceo grad priča o tebi kako samo pišeš i ne je**š živi silu i svi se znamo ovo je mala sredina. Kada budem smenio vašeg ministra, ti ćes ostati bez posla, a ja ću da počistim vašu stanicu".