NISU UVREDILI SAMO ANGELINU I BATU VUČIĆ, VEĆ SVE MAJKE! Lider SNS Vučević ogorčen zbog gnusnih poteza blokadera! Podsetio i kroz šta je sve prošao Danilo od svoje 13. godine

Oni istoremeno preziru i dive se Vučiću- preziru ga zbog politike i narodnjačkog pristupa, a dive mu se što je postigao sve što je postigao, a opet ga mrzeći što oni to nisu uspeli da postignu, istakao je danas za Informer lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević govoreći o opoziciji.

- U laži su kratke noge, istina uvek ugleda svetlo dana. Sve što ste govorili o blokaderskim aktivnostima na kraju se sve pokazalo da je istina, na tome mogu da vam zavide. Ono što smo mogli da vidimo u podkastu je paralelni svet za mene, interesantno je da su finansijeri poput Filipa Ceptera. A onda neko ko je bio na tužiteljskoj funkciji učestvuje u takvom dijalogu je neverovatno. Oni nisu uvredili samo Angelinu i Batu Vučić, uvredili su sve majke i očeve, sistem vrednosti koji je deo našeg DNK. Vređajući jednu majku oni vređaju sve majke. Ljudi sa revoltom reaguju na tu odvratnost koju ovi čine. Oni su prvi na tom stubu, njihov krst je najveći. Nije lako kada dođete kući, a ukućani vas pitaju "Što zbog tebe plaćamo cenu". Danilo Vučić je od svoje 13. godine izložen svemu čemu je bio. Plus užasna tragedija prerani odlazak majke. To je dugo usađivano, strateški postavljano pre 10ak godina. Gotovo tri decenije sam u politici, nisam prepoznao da postoje ti paralelni medijski kanali, izgovarali su najgore stvari - rekao je Vučević.

On je naglasio da ta dehumanizacija predsednika traje dugo.

- Oni ne prihvataju da su učestvovali u svemu tome. Gospođa Paunović se usaglašavala sa Lučićem, klimala je glavom. Ona bi trebalo da je ozbiljna žena, ona je druga na blokaderskoj listi. Ona je saučesnik u svemu tome. Mi nikad nismo spomenuli ničiju majku, dete. To dolazi iz nemoći. Oni istoremeno preziru i dive se Vučiću- preziru ga zbog politike i narodnjačkog pristupa, a dive mu se što je postigao sve što je postigao, a opet ga mrzeći što oni to nisu uspeli da postignu - naveo je.

Lider SNS je podvukao da se bojim da će se nastaviti i pojačati blokaderski narativ.

- Oni sada pokušavaju da preokrenu da Vučić nije meta napada. Mislim da ih više nervira što je Vučić posvećeniji, hrabriji i snažniji od njih. Voleli bi da su kao on, ali da sprovode neku drugu politiku. žao mi je što kod tog blokaderskog bloka nema ljudi koji kažu da nismo dobro radili, da ne vole Vučića, ali da su spremni da razgovaraju. Neverovatno odsustvo te svesti. Takva segregacija posle Drugog svetskog rata je nezabeležena. Odsustvo svesti je opasno, jer je neophodno da postoji saradnja. Ako predsednik države je po Ustavu nadležan da raspiše vanredne parlamentarne izbore, a imate vanparlamentarnu opoziciju, valjda idete na razgovor - naglasio je.

Autor: Pink.rs