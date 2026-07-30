PREDSEDNIK VUČIĆ TAČNO U PODNE NA KABLARU! Na otvaranju staklenog vidikovca, čudesne turističke atrakcije, s koje puca fantastičan pogled na čačanski kraj!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi vidikovac Kablar, staklenu atrakciju s koje se pruža neverovatan pogled.

Otvaraje staklene turističke atrakcije, na planini Kablar, kod Čačka, počinje u 12 časova.

Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.

- Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu - rekao je ranije pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

Sa vidikovca se vide čak tri opštine, a pogled seže ka Kraljevu i obuhvata dobar deo lučanskog kraja i požeške kotline, ali i visove prema Arilju. Vidikovac na Kablaru predstavlja novu turističku atrakciju koja će dodatno doprineti razvoju Ovčarsko-kablarske klisure, unapređenju turističke ponude Čačka i promociji prirodnih lepota ovog kraja.

Projekat je radila firma Energoprojekt, a kako se navodi na njihovom sajtu uređena ukupno površina je 1.000 metara kvadratnih, od čega je zatvorena površina objekta vizitorskog centra 200 metara kvadratnih.

Platforme i stepenište su 92 kvadrata, krovna površina sa solarnim panelima nepunih oko 48 kvadrata i turistička stanica sa elektroblokom 37 kvadratnih metara. Stakleni vidikovac se nalazi na 879 metara nadmorske visine, ispod samog vrha planine Kablar.

Ovo je jedan od najlepših vidikovaca na Balkanu i nema sumnje da će privući ogroman broj turista.

Autor: D.B.