Blokaderska 'elita' opet pronađena nepismena! Tihomir Stanić se zagrejao 'šumadijskim čajem', pa lupio (FOTO)

Ništa gore od povređene sujete čoveka koji smatra da je iznad ostalih ljudi i da ima neka naročita i posebna prava. To je klasična boljka blokadera i tzv. "blokaderske elite" koji skoro svakodnevno procenjuju i potcenjuju druge ljude.

Najnoviji takav slučaj je blokaderski glumac Tihomir Stanić koji je burno reagovao na činjenicu da reditelj Ljubiša Ristić imenovan za upravnika Ateljea 212.

- Ovo je termalna faza ove vlasti, ne znaju šta rade - izjavio je on za blokaderske medije, a sudeći prema njegovom blokaderskom narativu, hteo je da kaže "terminalna".

Stanić dao izjavu, blokaderski mediji uredno preneli izjavu i što je najvažnije ništa pogrešili nisu ni on, a ni oni.

Možda je on hteo da koristi neki drugi izraz, ali "neće jezik nego pravo", a postoji mogućnost da ne zna razliku i da je bio pod uticajem alkohola kao onomad u Kraljevu, kada su drugi blokaderi pokušavali da sakriju koliko se "uvoštio".

Termalna faza označava pojačanu aktivnost geologiji kada dolazi do zagrevanja i po onome što je on nepismeno rekao može se zaključiti da se vlast upravo zagreva da ubedljivo pobedi blokadere i njihovu "elitu".