Macut: Sednica pokazala da Vlada ima podršku i da treba da nastavi istim tempom

Premijer Đuro Macut izjavio je danas da je trodnevna skupštinska rasprava o predlolgu za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije pokazala da ona ima podršku i da je glasanje signal da vlada treba da nastavi da radi istim tempom.

Macut je poručio da će kao premijer istrajati u tom zadatku.

On je rekao da su se tokom trodnevne skupštinske rasprave čule reči i primedbe koje su se odnosile na rad vlade, ali i da je bilo teških reči, vrlo povišenih tonova, neprijatnih situacija i nedozvoljenog govora.

''Jedna velika sesija koja je pokazala da vlada ima podršku i signal da vlada treba da nastavi ovim tempom i mi ćemo svakako to raditi'', rekao je Macut za RTS.

Na pitanje da li se na sednici videla demokratska rasprava ili je sve više ličilo na uvod u predizbornu kampanju, Macut je rekao da je bilo i jednog i drugog i dodao da su rasprava i razgovor odraz demokratije, ali da je bilo i nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja.

''Pričali smo o svemu, bilo je puno razgovora. Celo zasedanje je bilo posvećeno jednoj temi, a razgovaralo se o svim temama osim o toj temi, kada je jedino ministar (Nikola) Selaković u svom obraćanju na kraju sednice to i pomenuo'', rekao je Macut.

Dodao je da se sve drugo odnosilo na rad svih vlada u poslednjih preko 20 godina i na istorijske osvrte u prošlost.

''Ja ne mogu da preuzmem odgovornost za sve to što je rađeno i mislim da to nije bilo fer u odnosu na aktuelnu vladu, jer mi ipak radimo od 16. aprila 2025. godine, a teme zbog kojih smo mi formirani i zbog čega sam predsednik vlade su bile marginalno prisutne u kompletnoj diskusiji'', rekao je Macut.

Naveo je da je na sednici bilo i dobrih zaključaka, sugestija i iskustava koje će uzeti u razmatranje.

''Sve u svemu bilo je stvari koje se mogu uzeti u obzir ako izađemo iz okvira standardnih situacija vezanih za celokupan rad i situaciju u zemlji. Ako govorimo konkretno o nekim predlozima, bilo je i toga. Sigurno ću razmotriti to, jer su neke stvari već i planirane ili su u fokusu vlade. Bilo je situacija kada su se ponavljale stvari jer poslanici nisu bili prisutni'', rekao je Macut.

Naveo je da su 62 poslanika opozicije podneli predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, a da je u skupštinskoj sali u proseku bilo 20-ak poslanik što, kako je rekao, znači da opozicija nema konzistentan stav o onome što želi.

''I to je problem. Mi sad imamo nekakav politički rijaliti koji prelazi u cirkusku atmosferu. Mislim da se u takvoj atmosferi ne može ništa dogovarati'', rekao je premijer.

Macut smatra da je vreme da se postigne nacionalni konsenzus navodeći da je podela u društvu duboka i da kao neko ko je došao u periodu najveće krize u poslednjih nekoliko decenija pokušava da svojim stavom i smirenošću promeni paradigmu odnosa između vlasti i opozicije.

Naglasio je da je uvek spreman za dijalog, ali konstruktivan.

''Naravno, kada vas neko targetuje i pokušava da razgovara tako što izvodi ljude na raskrsnicu Nemanjine i Kneza Miloša, ja to apsolutno ne vidim kao kakav doprinos bilo čemu, a to je situacija koja je prošle godine bila sa univerzitetima'', rekao je Macut.

Osvrćući se na to da su pojedini poslanici opozicije tražili njegovu smenu jer nije razrešio ministra kulture Nikolu Selakovića zbog slučaja Generalštab, Macut je rekao da se niko ne može okriviti dok se nešto ne dokaže i da se ne može nekom presuđivati.

''Mi sada ne govorimo o tome da se dokazuje da je neko nevin, nego da li je uopšte neko kriv za nešto. Drugo, ministar Selaković je jedan od najboljih, najobrazovanijih ministara, sa izuzetnim fundusom znanja i čovek koji je spreman da uvek pomogne i da bude operativan u bilo kom smislu. I njegova paradigma na zaključku jučerašnjeg zasedanja govori upravo o tome. On se tek onda osvrnuo na realne razloge zašto misli da to nema nekog smisla i paralele sa situacijama prodaje državne imovine koja je, takođe, bila pod zaštitom, a pre 20 i više godina je prodavana u nekom trenutku'', rekao je Macut.

On je kazao da je rasprava u skupštini bila ''predizborni performans'' ukazujući da političke stranke imaju mnogo mogućnosti da aktivno rade na svojoj promociji izvan skupštine, a da je parlament mesto gde su u demokratskoj diskusiji na utemeljen način iznose primedbe i razmišljanja i izvode zaključci.

''Ako pravimo sednicu vezanu za određenu stvar, onda to treba da bude tema. Skupština mora da ostane mesto najvišeg stepena demokratije u jednoj zemlji, ali na kulturan, civilizovan, obrazložen i utemeljen način'', rekao je premijer.

Macut je rekao da će za ministre biti radno leto i dodao da će sutra posetiti Severnu Makedoniju, a pre toga Vranje gde je u maju otvorena Kancelarija koordinatora kabineta predsednika vlade.

Naveo je da su ministri na terenu i da će i tokom leta nastaviti da rade u punom kapacitetu.

''Neki su izuzetno dinamični, neki prosto nešto manje, nisu im takvi resori, ali ljudi su prisutni svuda. I mi ćemo nastaviti da radimo u punom kapacitetu, država nije na godišnjem odmoru, i ministri i vlada su tu'', kazao je Macut.

Autor: Iva Besarabić