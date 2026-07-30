VUČIĆ NA OTVARANJU STAKLENOG VIDIKOVCA NA KABLARU: Ovde je lepši pogled nego u Beogradu na vodi! Građani Srbije, dođite da vidite ovu lepotu! (FOTO)

Predsednik Srbije prisustvovao je na otvaranju staklenog vidikovca, čudesne turističke atrakcije, s koje puca fantastičan pogled na čačanski kraj! Na manje od sat i po od Beograda, pogled na pola Srbije, cena ulaznice 500 dinara.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao oko 12 sati na Kablar gde se nalazi vidikovac Kablar, staklena atrakcija s koje se pruža neverovatan pogled.

Obraćanje predsednika Srbije

Vučić se na kraju obilaska i otvaranja obratio brojnim građanima rekavši da je srećan što je tu i da je ovo prvi stakleni vidikovac u Srbiji, u koji je uložena milijarda, kako bi ljudi videli čarobnu lepotu Ovčarsko-kablarske klisure i da se duže tu zadrže.

- Hoću da se zahvalim meštanima čačanskog i dragačevskog kraja koji su ideju od početka podržavali, a Ani Brnabić što je to gurala, novac smo s lakoćom obezbedili, rekao je Vučić da ćete ovakvu lepotu teško videti u Toskani, ili kod Grenobla, malo koja zemlja ima ovako nešto i pozivam građane da dođu da vide koliko nam je Srbija lepa.

- I posebno sam zadovoljan što sam ovde video nepodeljenu sreću i ovo je nešto što je deo EXPO, Čačku smo ostavili 3 auto-puta, a bolnica samo građevinski će koštati 100 miliona evra, a opremljena još najmanje 30, rekao je Vučić ponovivši da i da ćete se raditi Borčeva hala.

Na pitanje N1 da je cena goriva u Srbiji najveća u regionu, Vučić je rekao da to nije tačno, veća je u Albaniji, Sloveniji, te podsetio da rafinerija naša nije radila ne našom krivicom nego što je Amerika uvela sankcije Rusiji.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Na pitanje o izborima i terminu, Vučić je rekao da će to da odluči "nadležna institucija" u skladu sa zakonom i Ustavom pa upitao hoćete li da čestitate pobedu ukoliko izgubite na izborima.- Hoćete li vi da čestitate ako ta dva posto budu na drugoj strani, rekao je Vučić podsetivši na istraživanje i reči Đorđa Vukadinovića da su oni 2% ispred...

"Hoćete li ili nećete, samo mi odgovorite na pitanje, odgovora nema"

- Hoćete li vi da priznate izbornu volju naroda ako izgubite, ja sam prihvatio, priznaću izbornu volju naroda! "Hoćete li ili nećete, samo mi odgovorite na pitanje... Odgovora nema, rekao je Vučić.

Na pitanje da li će dolaziti ponovo, Vučić je rekao: Dolaziće moja deca, gde ću ja po ovom staklu...

Vučić o blokaderima: "Kako izbori neizvesni, pa ja znam kraj"

- Kako izbori neizvesni, pa ja znam kraj! Oni pobeđuju!

- OK, vi pobeđujete, ja vam čestitam unapred, a moje pitanje je ako se slučajno dogodi drugačije obećajte narodu da ćete i vi da čestitate ili ćete da potvrdite da ćete da čestitate pobedniku ili ste prevaranti i lažovi, poručio je Vučić blokaderima pa dodao da se nada da ćemo i formalno da stavimo tačku na to ludilo u oktobru mesecu.

Povodom bake koja navodno nije htela da mu pruži ruku, Vučić je rekao da su tu blokaderi raksrinkani i da u Čačku narod vidi šta je istina i ko govori istinu a ko laže. Vučić je istakao da i za baku koja navodno nije htela da mu pruži ruku kako su to predstavili blokaderi, rekao je da je to samo još jedna u nizu njihovih laži.

- Nije važno šta ja vidim, ili vi..oni ne žele istinu da vide, jer istina ne sme da se čuje, njihovi mediji, njihovi predstavnici nisu naročito ni pismeni ni obrazovani. Veoma je važno što Vučićević raskrinkava njihove laži, ali to je njhov modus operandi već nekoliko godina - rekao je Vučić.

"Zašto put nije do samog kraja"

- Uradite da ljudi mogu da dođu, rešite problem. Kako će da dođu stariji ljudi? Nema baš smisla. Mora nešto da ima logike - rekao je predsednik po dolasku.

Na pitanje da li će stati na stakleni vidkovac, Vučić je rekao:

- S obzirom da imam 117 kila? Idemo na staklo, pa idemo na staklo. Idemo, Drobnjak i ja zagrljeni tamo zajedno, to je kako da vam kažem, nek bude šta bude. Drobnjak ima na 160, kaže da ima 120, 130, i to je to. Znate na koliko je testirano to? Na 130 tona? 800 ljudi može da stane ovde. 130, 132 tone je testirano. Hoću reći, može da izdrži i 150 tona...

- Uradili smo mnogo oko puteva. Ako će ljudi u Čačku da budu fer, na kraju smo uradili sve. Do Kraljeva, do Užica ćemo, povezujemo sa Ariljem, Ivanjicom, Sejnicom... Uskoro dolazi obilaznica, Mrčajevci... Dakle, tu će brze saobraćajnice da spajaju sa Knićem. Gde god Čačak da krene, biće autoput! Svi Čačani misle da su centar sveta - rekao je Vučić.

Ja ne pijem kafu, ja sam pio kiselu vodu... Ana koka kolu, a Drobnjak limunadu, ali to tek kad sam došlao. Pre toga je mlatnuo dve, tri, našalio se predsednik, a onda pošao ka vidikovcu.

Predsednik je, hodajući ka vidikovcu, pitao građane šta još treba da se uradi u ovom kraju.

Jedna žena je potom rekla da bi volela da dobiju bazen, na šta je predsednik Vučić predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić rekao da reši taj problem.

- Vi ste jedini predsednik koji je posle kralja Aleksandra Obrenovića došao na Kablar! - rekao je jedan od meštana.

- Ana se borila za ovo, ona je gorobiljkuša! - dodao je predsednik.

Imate sada 3 autoputa, a ja znam da je vama važno ovo do sela, rekao je Vučić.

- Bolnicu i Borčevu halu radimo u Čačku, to svakako! - rekao je Vučić.

Vučić je potom zajedno sa Anom Brnabić pogledao šta je sve urađeno.

- Ovo je promenjena Srbija, ovo je EXPO, ovo je ono o čemu smo govorili, pogledajte železničku stanicu, Prirodnjački muzej, dodao je Vučić pošto mu je Ana Brnabić rekla šta je sve urađeno i pokazala kako je bilo nekad a kako je sad!

Na pitanje koliko je vidikovac koštao, Vučić je rekao: Mnogo, milijardu i dvesta miliona u dinarima, i to bez puteva! I tek će da košta jer kad uradiš nešto ovako lepo, hoćeš da ti sve u okolini bude lepo. Vučić je dodao i da treba uraditi čačansku bolnicu koja će potpuno opremljena koštati 130 miliona.

"Kako izbori neizvesni, pa ja znam kraj"

- Kako izbori neizvesni, pa ja znam kraj! Oni pobeđuju!

- OK, vi pobeđujete, ja vam čestitam unapred, a moje pitanje je ako se slučajno dogodi drugačije obećajte narodu da ćete i vi da čestitate ili ćete da potvrdite da ćete da čestitate pobedniku ili ste prevaranti i lažovi, poručio je Vučić blokaderima.

- Svi smo mi seljaci, a oni urbani građani. Prihvatam ja to. Srđan Milivojević je gospodin - dodao je Vučić.

Protiv manastira Dečani stalno rade. Oni su neke stvari na silu prihvatili da ih ne bi dirali. Oni falsifikuju istoriju. Pa pre neki dan sam rekao da se poštuje Ustav i Rezolucija 1244 rekli su da ja pretim aneksitacijom, rekao je potom.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: D.B.